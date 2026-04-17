Chủ nhân 42 gốc mai bị tịch thu ở Côn Đảo được trả lại một nửa

An Yên
TPO - Chủ nhân của 42 gốc mai ở Côn Đảo đã nộp phạt số tiền 3 triệu đồng theo quyết định xử phạt, đồng thời cung cấp chứng cứ nguồn gốc của 21 gốc mai nên được trả lại số cây này.

Ngày 17/4, liên quan đến vụ việc xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu 42 gốc mai tại Côn Đảo (TPHCM), ông N.V.T. (người vi phạm) đã chấp hành quyết định xử phạt.

21 gốc mai được trả lại cho chủ nhân do cung cấp chứng cứ nguồn gốc

Được biết, ngày 16/4, tại buổi tiếp công dân, ông T. đã trình bày vụ việc, nộp đơn đề nghị giải trình và cung cấp bổ sung hồ sơ, tài liệu gồm xác nhận của ngân hàng đã thu tiền phạt theo quyết định xử phạt, tài liệu xác nhận trong 42 gốc mai thì có 21 gốc được vận chuyển từ đất liền ra để ông T. chăm sóc.

Sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu, Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Côn Đảo chấp thuận cho phép ông T. bổ sung các tài liệu. Đồng thời xem xét, điều chỉnh nội dung quyết định xử phạt liên quan đến 21 gốc mai vàng nêu trên. Trong đó, không tịch thu và hoàn trả lại 21 gốc mai cho ông T. do đã cung cấp bổ sung chứng cứ chứng minh nguồn gốc.

Đối với 21 gốc mai còn lại, kết quả xác minh cho thấy hình thái gốc mai phù hợp với đặc điểm hình thái các gốc mai rừng tự nhiên phân bố tại Côn Đảo. Đồng thời, ông T. không cung cấp được tài liệu để chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Trên cơ sở đó, Hạt kiểm lâm phối hợp với các cơ quan liên quan xác định 21 gốc mai này thuộc mai rừng (lâm sản bị khai thác từ rừng tự nhiên tại Côn Đảo) phù hợp với các dấu vết mai rừng bị đào bới, bứng gốc, cắt thân cành nhánh còn bỏ lại.

Vì vậy, Hạt Kiểm lâm giữ nguyên hình thức xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T. về hành vi tàng trữ lâm sản không có hồ sơ hợp pháp, tiếp tục thực hiện các thủ tục tịch thu và xử lý lâm sản 21 gốc mai rừng này theo quy định.

