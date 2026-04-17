Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM có lãnh đạo mới

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM quyết định bổ nhiệm ông Trương Trung Kiên - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM giữ chức vụ Giám đốc sở này.

Chiều 17/4, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chủ trì lễ trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường đã trao quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM bổ nhiệm ông Trương Trung Kiên - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM giữ chức vụ Giám đốc sở này.

Trước đó vào ngày 6/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 35 phê chuẩn kết quả bầu ông Võ Hoàng Ngân - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM giữ chức Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI TPHCM.

Ông Trương Trung Kiên sinh năm 1974, quê quán thành phố Hà Nội. Ông có trình độ tiến sĩ Quy hoạch, cử nhân Chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Kiên đã đảm nhiệm nhiều vị trí, như: Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức (cũ).

Hiện tại, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM có 3 Phó Giám đốc bà Dương Thảo Hiền, ông Phan Văn Tuấn, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh.

Lãnh đạo TPHCM trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trương Trung Kiên. Ảnh: Mạnh Thắng

Giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nêu rõ việc bổ nhiệm ông Trương Trung Kiên giữ chức Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc là sự tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo TPHCM đối với một cán bộ có năng lực và bề dày kinh nghiệm. Ông Cường ghi nhận tân Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cán bộ gắn bó lâu năm với ngành quy hoạch, kiến trúc thành phố, đồng thời kinh qua nhiều vị trí thực tiễn quan trọng tại địa phương và HĐND thành phố.

Lãnh đạo UBND thành phố mong với vốn kiến thức chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, ông Kiên sẽ cùng tập thể sở tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, trọng tâm là định hướng quy hoạch TPHCM bền vững, hiện đại, phù hợp với tầm nhìn phát triển của đô thị đặc biệt.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đã trao quyết định về việc giải quyết thôi việc theo nguyện vọng đối với công chức cho bà Lê Ngọc Thùy Trang - Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM.

#ông Trương Trung Kiên #nhân sự mới #Sở Quy hoạch - Kiến trúc #bổ nhiệm #tân giám đốc sở

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe