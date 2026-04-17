Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM có lãnh đạo mới

Chiều 17/4, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chủ trì lễ trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường đã trao quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM bổ nhiệm ông Trương Trung Kiên - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM giữ chức vụ Giám đốc sở này.

Trước đó vào ngày 6/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 35 phê chuẩn kết quả bầu ông Võ Hoàng Ngân - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM giữ chức Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI TPHCM.

Ông Trương Trung Kiên sinh năm 1974, quê quán thành phố Hà Nội. Ông có trình độ tiến sĩ Quy hoạch, cử nhân Chính trị. Trong quá trình công tác, ông Kiên đã đảm nhiệm nhiều vị trí, như: Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức (cũ). Hiện tại, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM có 3 Phó Giám đốc bà Dương Thảo Hiền, ông Phan Văn Tuấn, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh.

Lãnh đạo TPHCM trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trương Trung Kiên. Ảnh: Mạnh Thắng

Giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nêu rõ việc bổ nhiệm ông Trương Trung Kiên giữ chức Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc là sự tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo TPHCM đối với một cán bộ có năng lực và bề dày kinh nghiệm. Ông Cường ghi nhận tân Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cán bộ gắn bó lâu năm với ngành quy hoạch, kiến trúc thành phố, đồng thời kinh qua nhiều vị trí thực tiễn quan trọng tại địa phương và HĐND thành phố.

Lãnh đạo UBND thành phố mong với vốn kiến thức chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, ông Kiên sẽ cùng tập thể sở tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, trọng tâm là định hướng quy hoạch TPHCM bền vững, hiện đại, phù hợp với tầm nhìn phát triển của đô thị đặc biệt.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đã trao quyết định về việc giải quyết thôi việc theo nguyện vọng đối với công chức cho bà Lê Ngọc Thùy Trang - Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM.