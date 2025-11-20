Ứng phó thiên tai dị thường và khốc liệt

TP - Những đợt mưa lớn liên tiếp trút xuống miền Trung trong tháng 10 và tháng 11 đã khiến các khối đất đá ngậm nước sâu, liên kết yếu. Vì vậy, nguy cơ sạt lở đất và lũ quét có thể kéo dài nhiều ngày sau đó. Đây là loại hình thiên tai nguy hiểm nhất do tính chất bất ngờ, khó lường.

Thời tiết tốt không đồng nghĩa an toàn

Sáng 14/11, khi thời tiết tạnh ráo, khu vực xã biên giới Hùng Sơn của TP Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) xảy ra vụ sạt lở đất kinh hoàng, vùi lấp hoàn toàn đường vào thôn Pứt, ba người mất tích đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Mưa lớn dữ dội cũng gây ra hai vụ sạt lở đất kinh hoàng tại đèo Khánh Sơn và đèo Khánh Lê (Khánh Hoà) vào đêm 16/11 khiến 9 người chết và một người mất tích. Trên Hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực, màu tím (khu vực có nguy cơ rất cao) bao trùm khắp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa trong những ngày qua.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Trung đang trải qua mùa mưa lũ dị thường. Những ngày cuối tháng 10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi liên tiếp hứng chịu những trận mưa rất lớn, riêng từ ngày 25-30/10, nhiều nơi mưa trên 1.500mm, tương đương 30-50% so với lượng mưa trung bình cả năm, có nơi chiếm trên 50% lượng mưa cả năm như Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 1.665mm, Nam Đông (Huế) 2.364mm, Trà My (Đà Nẵng) 2.143mm, riêng đỉnh Bạch Mã (Huế), lượng mưa trong một ngày lên tới 1.740mm, là trận mưa lớn thứ hai trong lịch sử thế giới.

Sạt lở tại khu vực đèo Prem, Lâm Đồng, ngày 17/11

Tháng 11, miền Trung liên tiếp đón mưa, bão. Mới nhất, từ ngày 15/11 đến nay (20/11), miền Trung tiếp tục hứng chịu một đợt mưa lớn diện rộng với trọng tâm mưa từ Huế đến Khánh Hòa, đặc biệt là Bình Định (cũ) đến Khánh Hoà. Nhiều nơi mưa trên 1.000m chỉ trong 2-3 ngày. “Mưa vượt lịch sử và kéo dài liên tục, gây ra tác động nghiêm trọng cho khu vực miền Trung”, ông Khiêm nói.

Mưa kéo dài, lượng nhiều hơn so với trung bình nhiều năm đã làm đất núi bão hoà nước, mất khả năng thấm, lượng nước tồn đọng trong các tầng đất - đá làm giảm độ liên kết, khiến mái dốc rất yếu. Vì vậy, theo ông Khiêm, khi hứng chịu thêm các trận mưa mới, dù lượng mưa không quá lớn, ngưỡng chịu tải của đất bị vượt qua, dẫn tới trượt lở ngay lập tức, nhất là trên các cung đường miền Trung, Tây Nguyên.

Dự báo từ nay đến đêm 23/11, mưa lớn vẫn tiếp tục ở miền Trung, nhất là Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Mưa chồng mưa trên nền đất đá ngấm nước khiến khu vực này tiếp tục có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Mưa lớn kéo dài đến đêm 23/11 Dự báo trong hai ngày 20-21/11, mưa lớn vẫn tiếp tục ở miền Trung, trọng tâm mưa là khu vực phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Ðịnh cũ), Ðắk Lắk (Phú Yên cũ) và phía Bắc Khánh Hoà với lượng mưa từ 200-300mm, có nơi trên 500mm.

Ðêm 21/11 và ngày 22/11, Ðà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ðắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Từ ngày 24/11 mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm nhanh.

Ông Khiêm đặc biệt lưu ý, cả khi mưa dứt, trời chuyển nắng, nguy cơ sạt lở vẫn cực kỳ cao, sự cố sạt lở đất thôn Pứt, xã Hùng Sơn là một ví dụ. “Nói cách khác, sạt lở có thể xảy ra muộn hơn vài giờ đến vài ngày sau mưa, dù thời tiết bên ngoài đã rất tốt.

Vì vậy, việc thấy trời nắng, thời tiết tốt không đồng nghĩa là an toàn”, ông Khiêm chia sẻ và cảnh báo các điểm dân cư nằm dưới chân núi, khu vực khai thác, taluy đường giao thông ở mức rủi ro rất cao.

Phục hồi “lá chắn tự nhiên”

Dù miền Trung chịu mưa lũ dị thường khiến nguy cơ sạt lở đất ở khắp nơi nhưng theo các chuyên gia, không thể chỉ đổ lỗi cho thiên nhiên. TS. Tô Văn Trường, chuyên gia độc lập về môi trường và tài nguyên nước cho biết, phá rừng, chuyển đổi đất rừng, khai thác khoáng sản và đào - đắp đất làm đường đã làm thay đổi trạng thái cân bằng tự nhiên trên các sườn dốc, làm gia tăng các nguy cơ trượt lở đất đá, ngay cả khi mưa không quá lớn.

Chuyên gia này cho rằng, việc xây dựng nhà cửa, công trình dưới chân hoặc trên đỉnh dốc tạo ra tải trọng mới, gây mất ổn định mặt sườn.

Bên cạnh đó, sự phát triển của giao thông kéo theo các phương tiện có tải trọng và vận tốc cao cũng ảnh hưởng đến kết cấu đất đá. Hệ thống thoát nước yếu hoặc thiếu rãnh dẫn mưa khiến nước đọng lại, thẩm thấu sâu, làm tăng áp lực nước lỗ rỗng và giảm độ bền của đất.

TS. Tô Văn Trường đề xuất, trong bối cảnh thiên tai ngày càng dị thường và khốc liệt, mưa lớn cực đoan ngày càng nhiều, để giảm thiểu lũ quét, sạt lở đất, phục hồi rừng vẫn là biện pháp căn cơ nhất, đặc biệt là hệ thống phòng hộ đầu nguồn, rừng ven sườn dốc. Đây sẽ là “lá chắn tự nhiên” hạn chế sạt lở.

Phòng, chống như thế nào? Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo người dân không di chuyển hoặc dừng đỗ tại chân núi, taluy âm - dương, đường đèo dốc, đặc biệt là những vị trí từng có sạt lở hoặc có dấu hiệu mất an toàn. Theo dõi sát cảnh báo từ các cơ quan khí tượng thủy văn và chính quyền địa phương, nhất là bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, các điểm xung yếu, thông tin về mưa tích lũy và cảnh báo mưa lớn trong thời gian tới. Người dân ở khu vực có nguy cơ cao nên chủ động sơ tán tạm thời, nhất là khi đã quan sát thấy các dấu hiệu bất thường như nứt đất, rung nền, tiếng đá rơi, nước suối đục chảy mạnh. Tuyệt đối không tự ý qua suối, qua các điểm ngập hoặc đi vào vùng núi, vùng có nguy cơ cao/rất cao khi có cảnh báo nguy hiểm. Hiện nay, trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới cũng như Việt Nam chưa thể dự báo chính xác thời điểm cụ thể, vị trí cụ thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/ và trong các bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Về dài hạn, phải quy hoạch lại việc sử dụng đất dốc. Những khu vực có độ dốc lớn hoặc nền đất yếu tuyệt đối không được xây dựng nhà cửa, công trình nặng hoặc bố trí dân cư. Ngành giao thông cần có nghiên cứu riêng cho kết cấu đường tại các khu vực có mực nước ngầm cao, nhằm giảm chấn động lan truyền gây phá vỡ nền đất.

Bên cạnh đó, việc xây dựng taluy, bậc hóa mái dốc, sử dụng cảm biến chuyển vị, thiết bị đo mực nước ngầm cũng cần được đưa vào tiêu chuẩn thiết kế và quản lý đường miền núi. “Một yêu cầu nữa là tích hợp quản lý rủi ro sạt lở vào quy hoạch vùng, đặc biệt các khu vực có khai thác khoáng sản, tuyến giao thông chiến lược, khu kinh tế ven biển và đồi núi”, TS. Trường nói thêm.