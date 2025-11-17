Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đường đèo Prenn

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đèo Prenn sau khi một đoạn đường dài khoảng 100m bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa an toàn giao thông và khu dân cư.

Chiều tối 17/11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định 2193/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến đèo Prenn, đoạn Km224+600 - Km224+700, sau vụ sạt lở lớn đe dọa an toàn giao thông và khu dân cư lân cận.

tp-111.jpg
Hiện trường sạt lở trên đèo Prenn.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu cắm biển cảnh báo, cấm tuyệt đối người và phương tiện không phận sự vào khu vực nguy hiểm; di dời khẩn cấp các hộ dân sống gần chân đồi nơi có nguy cơ sụt trượt. Các lực lượng phải trực ban 24/24, quan trắc diễn biến sạt lở, theo dõi sự dịch chuyển, nứt gãy công trình; đồng thời phân luồng giao thông để đảm bảo lưu thông an toàn.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng phối hợp Ban Quản lý dự án giao thông khảo sát, xác định nguyên nhân sạt lở, đề xuất giải pháp xử lý trước mắt và tham mưu tỉnh ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục triệt để điểm sạt trượt. Chính quyền phường Xuân Hương - Đà Lạt chịu trách nhiệm tổ chức di dời dân, bố trí lực lượng công an, quân sự kiểm soát hiện trường và hỗ trợ cứu nạn.

Các đơn vị chức năng đang tiếp tục theo dõi thời tiết, cập nhật diễn biến thiên tai và báo cáo kịp thời về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự để chỉ đạo xử lý.

tp-1-1104.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường.

Trước đó, từ tối 15/11 đến sáng 17/11, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở khoảng 100m tại đèo Prenn, khiến phần mặt đường bị sụt gần 7,5m về phía taluy âm. Khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở nếu không triển khai biện pháp ứng phó kịp thời.

Để đảm bảo an toàn, từ 10 giờ ngày 17/11, cơ quan chức năng cấm các phương tiện lưu thông qua đèo Prenn. Sở Xây dựng đã phân luồng giao thông qua đèo Mimosa và tuyến đường hồ Tuyền Lâm để đảm bảo lưu thông an toàn vào trung tâm Đà Lạt.

Thái Lâm
