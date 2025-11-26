Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2025/TT-BCA quy định sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng tình huống giao thông.

thi.jpg
Thí sinh dự thi sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Dự thảo thông tư sửa đổi khoản 2 Điều 12 "Xét công nhận kết quả sát hạch đối với thí sinh tham dự sát hạch lái xe hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE".

Cụ thể, thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình và sát hạch thực hành lái xe trên đường thì được công nhận đạt kết quả kỳ sát hạch.

Theo dự thảo, đối với thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì không được sát hạch thực hành lái xe trong hình, không đạt nội dung sát hạch thực hành kỹ năng lái xe trong hình thì không được thực hiện nội dung sát hạch lái xe trên đường.

Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình được bảo lưu kết quả nội dung sát hạch trong thời gian 1 năm kể từ ngày đạt kết quả sát hạch.

Nếu muốn dự sát hạch lại phải có giấy khám sức khỏe của người lái xe còn hiệu lực và phải có tên trong biên bản xác nhận vắng trượt của hội đồng sát hạch trước hoặc có tên trong hệ thống thông tin sát hạch lái xe hoặc cung cấp hồ sơ hợp lệ hoặc có dữ liệu hồ sơ điện tử.

Lý giải về việc này, cơ quan soạn thảo cho biết, quy định sát hạch lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông chưa thực tế, thiếu tính thực tiễn, chưa phản ánh đúng các tình huống, có những nội dung tình huống mang tính “đánh đố” thí sinh thay vì đánh giá kỹ năng lái xe.

Hiện nay, để được công nhận đạt kết quả kỳ sát hạch, thí sinh phải hoàn thành các nội dung: sát hạch lý thuyết, sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông, sát hạch thực hành lái xe trong hình và thực hành lái xe trên đường.

Thanh Hà
#Đề xuất bỏ bài thi mô phỏng lái xe #Sửa đổi quy định sát hạch lái xe #Chính sách cấp giấy phép lái xe #Đánh giá thực hành lái xe #Tình huống sát hạch thiếu thực tế #Tiêu chuẩn sát hạch lý thuyết và thực hành #Lợi ích và hạn chế của thi mô phỏng #Quy trình sát hạch trên đường

