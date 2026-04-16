Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Xử phạt người chuyển cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng của công an

Phạm Trường
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bị làm phiền bởi các cuộc gọi đòi nợ, thanh niên ở Thanh Hóa đã chuyển tiếp toàn bộ cuộc gọi sang đường dây nóng của công an.

Ngày 15/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ vừa xử phạt hành chính đối với Đ.H.A.(SN 1992, trú xã Hồ Vương) về hành vi Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật, với số tiền 7,5 triệu đồng.

1000025210.jpg
Công an làm việc với nam thanh niên có hành vi vi phạm.

Theo công an, nam thanh niên này đã vay 20 triệu đồng thông qua hàng chục ứng dụng (App) trên mạng. Đến hạn, do không có khả năng trả nợ nên Đ.H.A liên tục bị các đối tượng đòi nợ gọi điện thoại gây áp lực.

Bị làm phiền bởi nhiều cuộc gọi đòi nợ từ các ứng dụng vay tiền, thanh niên này đã sử dụng dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi và “đẩy” toàn bộ các cuộc gọi đòi nợ sang số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh Thanh Hóa.

Công an xác định hành vi của nam thanh niên khiến đường dây nóng tiếp nhận nhiều cuộc gọi không liên quan, ảnh hưởng đến hoạt động trực ban, tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và công tác phục vụ quần chúng nhân dân.

Công an khuyến cáo việc tự ý chuyển cuộc gọi đến cơ quan, tổ chức mà không được sự đồng ý, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

#đòi nợ #công an #Thanh Hóa #chuyển cuộc gọi #vi phạm pháp luật #ứng dụng vay tiền #quản lý nợ

