Tiêu thụ gần 1.000 lọ thuốc giả bằng chiêu quảng cáo 'khỏi hen suyễn 100%'

TPO - Công an Nghệ An vừa khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng sản xuất, buôn bán thuốc chữa hen suyễn giả, quảng cáo “khỏi 100%” để lừa người tiêu dùng.

Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Sơn (SN 1987, trú phường Trường Vinh) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc. Trong đó, Nguyễn Duy Sơn nổi lên với hoạt động kinh doanh thuốc điều trị hen suyễn nghi vấn là hàng giả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Sơn.

Đáng chú ý, để thu hút người mua, Sơn thường mang theo bình xịt sơn, di chuyển dọc tuyến Quốc lộ 1A qua nhiều tỉnh, thành để phun dòng chữ “khỏi hen suyễn 100%” kèm số điện thoại lên tường nhà, biển quảng cáo, biển báo giao thông…

Ngoài ra, đối tượng còn sử dụng mạng xã hội để đăng tải các nội dung quảng cáo sai sự thật, tự nhận thuốc “gia truyền”, “khỏi hẳn sau 30 ngày”, “không tác dụng phụ” nhằm tạo niềm tin với người tiêu dùng.

Ngày 31/3, lực lượng chức năng phối hợp khám xét nơi ở và nơi làm việc của Sơn, thu giữ gần 200 lọ thuốc chữa hen suyễn cùng nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng cùng tang vật vụ án.

Kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) cho thấy, trong các sản phẩm thu giữ có chứa dexamethasone và chlorpheniramine – các chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, Sơn không có chuyên môn về y dược, các sản phẩm được mua trôi nổi trên mạng, sau đó tự dán nhãn “thuốc nam gia truyền” để bán kiếm lời. Từ năm 2025 đến khi bị bắt, đối tượng đã tiêu thụ gần 1.000 lọ thuốc giả, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Biển quảng cáo, hộp đựng cáp… bị Nguyễn Duy Sơn xịt sơn quảng cáo về “khỏi hen suyễn 100%”

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.