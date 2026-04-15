Tước quyền sử dụng thẻ thừa phát lại nếu dùng tiền thi hành án không đúng quy định

TPO - Nghị định 109/2026/NĐ-CP quy định áp dụng phạt tiền 15 – 20 triệu đồng khi thu tiền thi hành án dân sự nhưng chậm nộp vào quỹ hoặc sử dụng tiền thi hành án không đúng quy định. Đồng thời, áp dụng hình phạt bổ sung tước quyền sử dụng thẻ thừa phát lại đến 12 tháng.

Phạt đến 40 triệu nếu không chấp hành việc phong tỏa tài khoản

Nghị định 109/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định mới mức xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp... Nghị định có hiệu lực từ 18/5/2026.

Trong đó, tại Chương V, Điều 65 của Nghị định, quy định mức phạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực thi hành án dân sự, như sau:

Phạt từ 1 – 3 triệu đồng đối với một hành vi: Không cung cấp thông tin định danh cá nhân, thông tin liên quan đến tài sản bị xử lý để thi hành án theo yêu cầu của người có thẩm quyền thi hành án mà không có lý do chính đáng; có lời nói, hành động lăng mạ, xúc phạm người thi hành công vụ trong thi hành án dân sự; chống đối, cản trở hoặc xúi giục người khác chống đối, cản trở hoạt động thi hành án dân sự;...

Phạt từ 3 – 5 triệu đồng khi không thực hiện công việc phải làm theo bản án, quyết định; không chấm dứt thực hiện công việc không được làm theo bản án, quyết định; trì hoãn thực hiện nghĩa vụ thi hành án trong trường hợp có điều kiện thi hành án; cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật cho cơ quan thi hành án dân sự.

Phạt từ 5 – 10 triệu đồng với hành vi làm hư hỏng tài sản để không thực hiện nghĩa vụ thi hành án hoặc để trốn tránh việc kê biên tài sản; phá hủy niêm phong tài sản đã kê biên; không chấp hành quyết định của người có thẩm quyền thi hành án về việc trừ vào thu nhập; lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và việc phong tỏa, khấu trừ để thi hành án;…

Phạt 10 – 20 triệu đồng khi tẩu tán tài sản để không thực hiện nghĩa vụ thi hành án hoặc để trốn tránh việc kê biên tài sản; hủy hoại tài sản đã kê biên; sử dụng trái phép, tiêu dùng, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu hoặc thay đổi tình trạng tài sản đã kê biên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt 20 – 30 triệu đồng hành vi không chấp hành quyết định của người có thẩm quyền thi hành án về việc khấu trừ tài khoản, thu giữ giấy tờ có giá của người phải thi hành án; không chấp hành quyết định của người có thẩm quyền thi hành án về việc kê biên, sử dụng, khai thác quyền sở hữu trí tuệ thuộc quyền sở hữu của người phải thi hành án;…

Phạt 30 - 40 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện quyết định của người có thẩm quyền thi hành án về việc phong tỏa tài khoản, tài sản của người phải thi hành án.

Ảnh minh họa.

Phạt tiền và tước quyền sử dụng thẻ thừa phát lại

Còn tại Điều 66, người vi phạm quy định của thừa phát lại trong lĩnh vực thi hành án dân sự, sẽ phạt 5 – 7 triệu đồng với hành vi không cho đương sự thỏa thuận giá, thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản; thực hiện việc ký hợp đồng thẩm định giá với tổ chức thẩm định giá không có chức năng thẩm định giá; không thực hiện đúng quy định về yêu cầu thẩm định giá lại tài sản của đương sự.

Phạt tiền 10 – 15 triệu đồng đối khi thanh toán tiền thi hành án không đúng thứ tự, chia tỷ lệ không đúng quy định; chi tiền mặt không đúng quy định đối với trường hợp người được thi hành án là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có tài khoản ngân hàng; thu tiền thi hành án nhưng nộp vào quỹ không đúng quy định; thanh toán tiền thi hành án không đúng đối tượng; không đúng thời hạn theo quy định; xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức thi hành án liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người là người thân thích của mình.

Phạt tiền 15 – 20 triệu đồng khi thu tiền thi hành án nhưng chậm nộp vào quỹ theo đúng quy định; sử dụng tiền thi hành án không đúng quy định.

Hình thức xử phạt bổ sung có thể tước quyền sử dụng thẻ thừa phát lại từ 6 - 12 tháng đối với hành vi vi phạm nêu trên.

