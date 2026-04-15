Người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên nhánh cây

TPO - Người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên nhánh cây tại khu đất hoang, xa khu dân cư ở phường Bình Thuận. Hiện công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngày 15/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện thi thể một người đàn ông tại khu đất vắng, xa khu dân cư ở phường Bình Thuận.

Theo thông tin ban đầu, tối 14/4, người dân ở phường Bình Thuận phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên nhánh cây nên trình báo cơ quan chức năng. Được biết, khu vực là bãi đất hoang và ít người qua lại.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Nhận tin báo, Công an phường Bình Thuận phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là N.T.P. (SN 1993, hộ khẩu thường trú tỉnh An Giang). Hiện cơ quan công an đã liên hệ người thân để phối hợp xử lý theo quy định. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân đã được đưa về Trung tâm Pháp y tỉnh Lâm Đồng bảo quản, chờ bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.