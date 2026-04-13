Lâm Đồng: Phát hiện người đàn ông tử vong trong bụi cây ven đường

TPO - Người dân phát hiện xe máy nằm bên đường bê tông ở xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng nhưng không thấy người điều khiển. Kiểm tra xung quanh, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong dưới lề đường, trong bụi cây ven đường.

Ngày 13/4, Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ việc một người đàn ông được phát hiện tử vong ven đường tại xã Hồng Sơn.

Trước đó, người đi đường phát hiện xe máy biển số 86B3-177.34 nằm trên tuyến đường bê tông thuộc thôn 2, xã Hồng Sơn nhưng không thấy người điều khiển. Nghi có điều bất thường, người dân kiểm tra xung quanh thì phát hiện một người đàn ông nằm tử vong dưới vực lề, trong bụi cây ven đường nên trình báo Công an xã Hồng Sơn.

Hiện trường phát hiện người đàn ông tử vong.



Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường và trưng cầu khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra.

Nạn nhân được xác định là ông Đ.T. (SN 1967, trú TP Huế). Công an đã liên hệ với người thân nạn nhân để phối hợp xử lý vụ việc. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân được đưa về Trung tâm Pháp y tỉnh Lâm Đồng bảo quản, chờ bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.