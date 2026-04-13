Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở mới

TPO - “Tận dụng tối đa công năng sử dụng trụ sở làm việc hiện có; hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới”, ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho biết.

Sáng 13/4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số"

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trình bày chuyên đề: Kết luận số 18-KL/TW, ngày 02/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số”.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh: Như Ý.

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, kết luận này có ý nghĩa rất quan trọng, đã tổng hợp các nội dung cơ bản của Đề án các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, là bước cụ thể hóa các định hướng chiến lược, quyết sách lớn về phát triển kinh tế, xã hội trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Kết luận nêu mục tiêu đất nước phát triển nhanh, bền vững. Đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô hàng đầu thế giới. Phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân.

Kết luận nêu nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó nhấn mạnh, việc quán triệt và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KTXH giai đoạn 2026-2030 không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao trách nhiệm, tính tiên phong, "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm", trở thành hạt nhân trong quá trình chuyển mình toàn diện của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tận dụng tối đa công năng sử dụng trụ sở làm việc hiện có

Ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết, kết luận xác định thống nhất tư duy, nhận thức, khát vọng và hành động; đổi mới quản trị thực thi để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số"; tập trung hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, hiện đại, cạnh tranh để tạo đột phá tăng trưởng.

Theo Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, kết luận của Trung ương xác định 17 nội dung triển khai ngay trong năm 2026, trong đó một số nhiệm vụ quan trọng, như: Xử lý triệt để khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án tồn đọng, các dự án sử dụng đất trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát, bản án và các vi phạm pháp luật về đất đai đến trước khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực; xử lý tài sản công là nhà, đất dôi dư, không sử dụng.

Cùng với đó, cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của năm 2026 so với năm trước; phấn đấu tiếp tục cắt giảm tối thiểu 30% các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 100% các điều kiện kinh doanh không cần thiết; cấp Bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý.

Sửa Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn; tháo gỡ triệt để các vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp; bổ sung hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật quốc gia phù hợp thực tiễn; lập, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch để phục vụ cho quản lý, đầu tư, tăng trưởng…

Kết luận cũng nhấn mạnh việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, lấy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực; phát triển các khu vực doanh nghiệp và các mô hình kinh tế mới.

Trong 10 nhóm nội dung, kết luận nêu, cần tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế; thúc đẩy và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống. Phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ; xác định kinh tế tư nhân là một động lực tăng trưởng quan trọng nhất của nền kinh tế; thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc…

Một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai ngay trong năm 2026, như triển khai Đề án xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế; xây dựng, phát triển hạ tầng cho công nghiệp ứng dụng năng lượng nguyên tử, công nghiệp không gian vũ trụ, kinh tế tầm thấp, công nghiệp lượng tử; xây dựng và triển khai chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia; triển khai xây dựng cơ chế đặc thù, đột phá và hình thành các Trung tâm công nghiệp năng lượng quốc gia…

“Theo tính toán, để tăng trưởng 2 con số, yêu cầu quy mô vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026 - 2030 ở mức 38,5 triệu tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước ở mức 8,5 triệu tỷ đồng, chiếm 20 - 22% tổng vốn. Số vốn còn lại phải huy động rất lớn từ nhiều nguồn”, ông Nguyễn Thanh Nghị nêu.

Trong số nhóm nhiệm vụ, giải pháp tài chính quốc gia, đáng chú ý, theo ông Nguyễn Thanh Nghị, là nhiệm vụ quán triệt và triển khai bảo đảm an ninh, an toàn tài chính quốc gia là nhiệm vụ quan trọng và mang tính lâu dài, đòi hỏi sự chuyển biến mạnh mẽ từ tư duy quản lý ngân sách thuần túy sang tư duy hạch toán hiệu quả KTXH tổng thể, nâng cao chất lượng nguồn thu và tăng tính bền vững của nền tài chính quốc gia.

Đồng thời với đó, cần quản lý, điều hành NSNN hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương, nâng cao chất lượng nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, tăng tính bền vững của nền tài chính quốc gia. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là chi cho hội nghị, hội thảo, đi công tác, dành nguồn lực cho các nhiệm vụ an sinh xã hội, các dự án hạ tầng trọng điểm.

“Tận dụng tối đa công năng sử dụng trụ sở làm việc hiện có; hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở, trung tâm hành chính mới”, ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết.