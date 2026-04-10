Trung ương ban hành Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng

TPO - Quy định 19 của Trung ương yêu cầu cán bộ, đảng viên tuân thủ nghiêm kỷ luật phát ngôn, nói và viết đúng quan điểm của Đảng, định hướng dư luận tích cực và không thể hiện quan điểm trái với định hướng chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Quy định số 19 – QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, gồm 5 chương, 16 điều, quy định mục đích, yêu cầu, nguyên tắc; nội dung, phương thức; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên; chế độ kiểm tra, giám sát, khen thưởng và xử lý vi phạm trong công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN.



Kiên quyết xử lý các hành vi phát tán thông tin xấu độc trong nội bộ

Chương II của Quy định số 19 nêu cụ thể trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác chính trị, tư tưởng trong đảng.

Theo đó, tập thể cấp ủy chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên, toàn diện công tác chính trị, tư tưởng trong phạm vi quản lý; bảo đảm mọi chủ trương, nghị quyết, định hướng công tác, kế hoạch hành động đúng đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phải khắc phục hiệu quả tình trạng nói không đi đôi với làm, hiểu rõ, nắm được đường lối, chủ trương nhưng không thực hiện.

Cùng với đó, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác chính trị, tư tưởng, nhất là trong điều kiện tác động ngày càng phức tạp của mạng xã hội và các nền tảng số; tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để phân tích, dự báo xu hướng tư tưởng và dư luận. Triển khai thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới và các quy định của Đảng có liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm chủ động nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường đối thoại, kịp thời phát hiện, chỉ đạo xử lý và định hướng tư tưởng đối với các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Trong nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp chịu trách nhiệm và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng; bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý được học tập, quán triệt và triển khai thực hiện…

Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp phải thực sự gương mẫu về bản lĩnh chính trị, là trung tâm đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; nghiêm túc tự soi, tự sửa, khắc phục hiệu quả các hạn chế, yếu kém; phải nêu gương về đạo đức công vụ, tác phong, kỷ luật, lối sống, tinh thần đổi mới, sáng tạo và cống hiến. Người đứng đầu phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, làm đúng, hiệu quả; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo chủ yếu để đánh giá năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy.

Về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng và giữ vững định hướng chính trị, cấp ủy các cấp phải xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Phải chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, khách quan, không để chậm, muộn, thiếu thông tin; xây dựng môi trường truyền thông đúng pháp luật, an toàn, nhân văn, tích cực để định hướng dư luận xã hội; nhận diện, dự báo, cảnh báo sớm, kịp thời triển khai hiệu quả các biện pháp ứng phó, ngăn chặn, kiên quyết xử lý các hành vi phát tán thông tin xấu độc trong nội bộ và trên không gian mạng; chủ động xử lý khủng hoảng truyền thông trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền.

Đáng chú ý, theo quy định, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp chịu trách nhiệm quản lý, kiểm soát công tác tuyên truyền, kỷ luật phát ngôn, sử dụng các nền tảng số của cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo mọi thông tin đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cán bộ, đảng viên không bày tỏ cảm xúc, thái độ trái với định hướng chính trị

Quy định cũng có riêng một chương về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trong đó, nhấn mạnh, về lập trường chính trị, tư tưởng, phải tuyệt đối tin tưởng, kiên định và bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết.

Về bản lĩnh chính trị, không dao động trước khó khăn, thách thức, vững vàng trước mọi cám dỗ vật chất và quyền lực; không để bị tác động, chuyển hóa, lôi kéo, làm tha hóa. Kịp thời nhận diện và chủ động lan tỏa thông tin tích cực; ngăn chặn thông tin xấu độc trên không gian mạng; phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phù hợp khả năng, điều kiện của mỗi người. Nhận thức sâu sắc bổn phận, trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân; tâm huyết, tận tụy với công việc; kiên trì, kiên quyết thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; sẵn sàng, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Tại điều 11, quy định về nghe, nói, viết và hành động theo nghị quyết, nhấn mạnh, trong phát ngôn, nói và viết, phải tuyệt đối tuân thủ kỷ luật phát ngôn, quy định về cung cấp và sử dụng thông tin; nói và viết đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng dư luận tích cực trên các phương tiện truyền thông và không gian mạng; không bày tỏ cảm xúc, thái độ trái với định hướng chính trị; không chia sẻ, bình luận thông tin đi ngược với đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật.

Viết báo cáo, bài tham luận, bài phát biểu phải đúng định hướng chính trị, bảo đảm tính Đảng, tính chiến đấu, tính giáo dục, nêu gương, khách quan, chuẩn xác. Kiên quyết bảo vệ cái đúng, sự thật; kiên trì giải thích, uốn nắn các nhận thức lệch lạc; chủ động đấu tranh với các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch bằng các luận điểm khoa học, thuyết phục. Đấu tranh ngăn chặn nguy cơ “trung tính hóa tư tưởng”, thờ ơ chính trị, né tránh chính kiến; kiên quyết chống các biểu hiện dân chủ cực đoan, dân túy, lợi dụng diễn đàn để phục vụ lợi ích riêng…