Bắt hai đối tượng vận chuyển 24.000 viên hồng phiến

TPO - Ngày 16/4, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt phá thành công chuyên án vận chuyển ma túy số lượng lớn từ khu vực biên giới về Nghệ An để tiêu thụ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h30 ngày 12/4, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng Nghiệp vụ đã phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Nghệ An triển khai chuyên án mang bí số HT126.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang đối tượng Hoàng Đức Khẩn (SN 2001, trú tại xã Yên Trung, Nghệ An) khi đang mang theo một ba lô chứa 24.000 viên hồng phiến.

Hai đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.
24.000 viên hồng phiến được phát hiện trong ba lô.

Qua đấu tranh, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1994, trú tại xã Nghi Lộc, Nghệ An).

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận được một người lạ thuê vận chuyển số ma túy trên từ khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) về xã Trung Lộc (Nghệ An).

Nếu vận chuyển trót lọt, cả hai sẽ nhận được 30 triệu đồng tiền công.

Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.

#Hà Tĩnh #ma tuý #hồng phiến #Cửa khẩu Cầu Treo #Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo

