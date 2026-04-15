Nam sinh chạy xe lạng lách bị xử phạt, tịch thu phương tiện

TPO - Từ đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, CSGT Lâm Đồng đã xác minh và xử phạt nam sinh 16 tuổi cùng phụ huynh tổng cộng 18,5 triệu đồng, đồng thời tịch thu phương tiện.

Ngày 15/4, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết vừa xác minh, lập biên bản xử lý một trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với tổng mức phạt 18,5 triệu đồng và tịch thu phương tiện.

Đoạn clip được người dân ghi lại.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, qua theo dõi thông tin trên facebook, lực lượng CSGT phát hiện đoạn clip ghi lại cảnh xe máy biển số 48AF-091.24 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh có hành vi lạng lách, đánh võng và chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 đã chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý.

Qua xác minh, khoảng 6h20 cùng ngày tại Km1871+150 đường Hồ Chí Minh (xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng) người điều khiển phương tiện là T.Đ.T.H. (16 tuổi, học sinh Trường THPT Đắk Song), chở theo bạn học cùng trường trên đường đến lớp.

Ngay sau đó, Đội CSGT đường bộ số 6 phối hợp Công an xã Trường Xuân, nhà trường và gia đình mời H. lên làm việc. Tại cơ quan công an, nam sinh đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng làm việc cùng mẹ và em H.

Công an xã Trường Xuân xác định H. vi phạm các lỗi: Điều khiển xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; phụ huynh giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tổng mức xử phạt 18,5 triệu đồng và tịch thu phương tiện theo quy định.

