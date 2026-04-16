Thủ khoa Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM đạt 1.098 điểm

TPO - Vượt qua gần 133.500 thí sinh, thủ khoa kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 của ĐH Quốc gia TPHCM đạt 1.098 điểm.

Ngày 16/4, ĐH Quốc gia TPHCM thông tin sơ bộ kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1.

Theo đó, kỳ thi diễn ra ngày 5/4 tại 15 tỉnh, thành phố, với sự tham gia phối hợp của 57 cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng.

Phổ điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: VNUHCM

Có 135.756 thí sinh đăng ký dự thi từ hơn 2.000 trường THPT, tăng gần 6% so với năm trước. Thí sinh tập trung đông tại TP.HCM, khu vực Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long, thể hiện sức lan tỏa mạnh mẽ của kỳ thi ra nhiều vùng trên cả nước.

Điểm trung bình chung của thí sinh đợt này là 682. Bài làm thấp nhất là 27 điểm, cao nhất đạt 1098. Phổ điểm có dạng gần phân bố chuẩn vì điểm trung bình và trung vị đều bằng 682 điểm. Khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, chỉ khoảng 6% đạt từ 900 trở lên, cho thấy sự phân tầng rõ rệt.

So với năm 2025, phổ điểm năm 2026 có xu hướng dịch chuyển nhẹ về phía điểm cao, đồng thời độ phân tán tăng. Các chỉ số về độ khó và độ phân biệt của câu hỏi đều đạt mức tốt, trong đó phần lớn câu hỏi có độ khó trung bình và hơn một nửa đạt mức phân biệt cao.

Theo kế hoạch, kết quả sẽ được công bố vào ngày 17/4 thông qua hệ thống trực tuyến. Đợt 2 của kỳ thi dự kiến tổ chức vào ngày 24/5 tại 9 tỉnh, thành phố, với thời gian đăng ký từ 18/4 đến 25/4/2026.

