Từ diễn đàn cao cấp đến những bước đi đột phá của BUV

Sự kiện Diễn đàn hợp tác giáo dục đại học, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam – Trung Quốc năm 2026 tại Đại học Thanh Hoa trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc không chỉ là một dấu mốc ngoại giao, mà còn mở ra kỷ nguyên mới cho việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giữa hai quốc gia.

Trong những năm gần đây, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc đã chứng kiến những bước tiến dài trên nhiều lĩnh vực. Trong chuyến thăm cấp Nhà nước vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc đã thực sự đặt một dấu mốc mới cho sự phát triển bền vững này. Một trong những điểm sáng rực rỡ nhất trong chuyến thăm chính là việc khẳng định giáo dục, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là những "trụ cột" ưu tiên hàng đầu.

BUV chính thức trở thành đối tác của Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc

Sự kiện Diễn đàn hợp tác giáo dục đại học diễn ra tại Đại học Thanh Hoa – cái nôi của những nhà lãnh đạo và học giả hàng đầu Trung Quốc – đã thu hút sự tham gia của khoảng 100 cơ sở giáo dục đại học uy tín cùng đông đảo doanh nghiệp lớn từ hai nước. Đây không chỉ là nơi gặp gỡ, mà là một không gian đối thoại chiến lược nhằm hiện thực hóa tầm nhìn của lãnh đạo cấp cao về một tương lai chung dựa trên tri thức.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, diễn đàn đã chứng kiến một kết quả thực chất chưa từng có: 52 văn bản thỏa thuận hợp tác đã được ký kết chính thức. Phát biểu về sự kiện này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh rằng đây không chỉ là những con số mang tính thủ tục, mà là những cam kết có chiều sâu, thể hiện tiềm năng, niềm tin và kỳ vọng vào sự bùng nổ của giáo dục đại học trong tương lai.

Trong bối cảnh hiện có khoảng 25.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Trung Quốc, nhu cầu về một hệ sinh thái giáo dục kết nối chặt chẽ giữa hai nước ngày càng trở nên cấp thiết. Các thỏa thuận này sẽ tập trung vào việc nghiên cứu khoa học chung, trao đổi học thuật và đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực có khả năng thích ứng với thời đại kinh tế số.

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) do Giáo sư Rick Bennett, Phó Hiệu trưởng dẫn đầu, tham dự diễn đàn.

Giáo sư Rick Bennett chia sẻ bên lề sự kiện rằng: “BUV tự hào có mặt và đóng góp tại diễn đàn quan trọng này. Sự hiện diện của chúng tôi phản ánh cam kết của BUV trong việc cung cấp các lựa chọn giáo dục đại học tiêu chuẩn quốc tế cho sinh viên Trung Quốc nói riêng, cũng như châu Á nói chung, đồng thời xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược với những doanh nghiệp uy tín của Trung Quốc đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Định hướng này góp phần hiện thực hoá tầm nhìn mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã xác lập, khi giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn mới”.

Hợp tác với những "gã khổng lồ" học thuật

Điểm nhấn quan trọng nhất trong chuyến công tác này của BUV chính là việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với hai đơn vị danh tiếng: Đại học Truyền thông Trung Quốc (CUC) và Đại học Bách khoa Bắc Kinh (BIT).

Cần phải nói thêm, CUC và BIT đều là những ngôi trường nằm trong Dự án 211 và Dự án 985 – những chương trình chiến lược của Chính phủ Trung Quốc nhằm xây dựng các trường đại học đạt đẳng cấp thế giới. Việc thiết lập quan hệ với những đối tác tinh hoa này mang lại nhiều giá trị cốt lõi:

Trao đổi sinh viên và giảng viên: Tạo điều kiện cho trí tuệ Việt - Trung được giao thoa và học hỏi lẫn nhau.

Phát triển chương trình song bằng: Sinh viên có thể nhận được chứng chỉ từ các nền giáo dục hàng đầu thế giới ngay tại khu vực.

BUV và Đại học Truyền thông Trung Quốc kí biên bản ghi nhớ hợp tác

Nghiên cứu khoa học và lộ trình sau đại học: Đẩy mạnh các dự án đổi mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu khắc nghiệt của thị trường lao động toàn cầu.

Một trong những lợi thế cạnh tranh mang tính "độc bản" của BUV chính là sự công nhận chính thức từ phía cơ quan quản lý Trung Quốc. Từ tháng 12/2025, BUV đã nâng tầm quan hệ với Trung tâm Dịch vụ Trao đổi Học thuật Trung Quốc (CSCSE) thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc thành hợp tác chiến lược song phương.

Hiện nay, BUV là trường đại học quốc tế duy nhất tại Việt Nam được Bộ Giáo dục Trung Quốc công nhận là cơ sở giáo dục nước ngoài đạt chuẩn. Điều này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng: Bằng cấp của BUV được xác thực hoàn toàn tại Trung Quốc, mở toang cánh cửa nghề nghiệp cho sinh viên tại thị trường lao động lớn nhất thế giới này.

Không chỉ dừng lại ở học thuật, BUV còn khẳng định mối liên kết chặt chẽ với thực tế kinh doanh. Việc được Liên đoàn Doanh nghiệp Hồ Nam vinh danh vì những đóng góp cho cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam là minh chứng rõ nhất cho vai trò cầu nối của nhà trường giữa giáo dục và kinh tế.

Nhìn về tương lai, BUV mong muốn trở thành trường đại học quốc tế hàng đầu không chỉ tại Việt Nam mà còn trên bản đồ giáo dục khu vực. Với nền tảng là chứng nhận toàn diện từ QAA (Anh Quốc) và đánh giá QS 5 sao liên tiếp trong nhiều năm (2022–2028), nhà trường đang sở hữu "bảng vàng" thành tích để tự tin vươn xa.