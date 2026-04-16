Quảng Ninh phát huy vai trò sinh viên công nghệ trong hỗ trợ chuyển đổi số

Trong quá trình thực thi Nghị quyết 57-NQ/TW, nhiều xã phường thuộc tỉnh Quảng Ninh còn gặp những “điểm nghẽn” về nhân lực và kỹ năng số. Để khắc phục tình trạng đó, tỉnh phối hợp cùng FPT thí điểm mô hình đưa sinh viên công nghệ về địa phương hỗ trợ chuyển đổi số, bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đang được đẩy mạnh triển khai trên toàn quốc. Trong đó, Quảng Ninh là một trong những địa phương sớm thực hiện chủ trương của Nhà nước thông qua nhiều chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, nổi bật là gắn kết giữa yêu cầu thực tiễn của địa phương với việc đào tạo nguồn nhân lực, doanh nghiệp công nghệ.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn FPT đưa 74 sinh viên về gần 30 xã, phường, đặc khu để hỗ trợ triển khai các hoạt động chuyển đổi số, triển khai Nghị quyết 57 trong đó có các khu vực vùng xa, đặc khu, các địa bàn có vị trí đặc biệt.

Sinh viên FPT tham gia hỗ trợ người dân Cô Tô sử dụng các dịch vụ hành chính công trực tuyến.

Lực lượng này được phân công trực tiếp tham gia hướng dẫn kỹ năng số cho người dân, hỗ trợ cán bộ trong xử lý công việc trên môi trường số, đồng thời tiếp cận, giải quyết các bài toán thực tiễn trên địa bàn bằng giải pháp công nghệ. Toàn bộ thời gian tham gia được tính là học kỳ OJT (On-the-Job Training) - một học kỳ đào tạo trong môi trường thực tế bắt buộc đối với tất cả sinh viên Trường đại học FPT theo chương trình đào tạo chính quy của nhà trường.

Theo đánh giá từ các địa phương, sự tham gia của lực lượng sinh viên đã góp phần bổ sung kịp thời nguồn nhân lực công nghệ còn thiếu cho cấp xã phường. Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ cán bộ công chức và người dân nâng cao kỹ năng số, nhiều sinh viên đã chủ động nghiên cứu, đề xuất và triển khai các giải pháp cụ thể, phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương.

Phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh trao bằng khen cho sinh 2 sinh viên Trường Đại học FPT (áo cam) đã tham gia hỗ trợ chuyển đổi số trong công tác bầu cử tại địa phương. Ảnh: DDCI Phường An Sinh.

Tại phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh, nhóm sinh viên FPT đã tham gia hỗ trợ công tác tổ chức bầu cử. Cụ thể, một phần mềm hỗ trợ kiểm phiếu được nghiên cứu và phát triển thành công, có thể vận hành trên điện thoại di động và các máy tính cấu hình thấp, đồng thời cho phép sử dụng ngoại tuyến. Giải pháp này đã được áp dụng trong quá trình bầu cử tại phường, góp phần rút ngắn thời gian tổng hợp kết quả, hạn chế sai sót, giảm áp lực cho cán bộ địa phương.

Thực tế cho thấy, những vướng mắc trong chuyển đổi số ở cấp cơ sở thường gắn với đặc thù về hạ tầng, quy trình và thói quen sử dụng hệ thống, thiết bị công nghệ thông tin của người dân. Do đó, bên cạnh các giải pháp công nghệ mang tính tổng thể, rất cần những cách tiếp cận linh hoạt, bám sát thực tiễn. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để sinh viên công nghệ nắm bắt, rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề trong điều kiện cụ thể.

Đầu tháng 1/2026, sinh viên Trường ĐH FPT ra quân về gần 30 xã phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tham gia hỗ trợ chính quyền và người dân trong công tác triển khai Nghị quyết 57.

Từ kết quả bước đầu tại Quảng Ninh cho thấy, mô hình phối hợp giữa Nhà nước – cơ sở đào tạo – doanh nghiệp trong việc huy động lực lượng sinh viên công nghệ tham gia hỗ trợ chuyển đổi số đã phát huy hiệu quả thiết thực. Không chỉ góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực số ở cấp cơ sở, mô hình còn tạo môi trường để sinh viên rèn luyện năng lực thực hành, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn.

Ghi nhận thực tế từ các xã phường tiếp nhận sinh viên FPT tham gia hỗ trợ chuyển đổi số, lực lượng này đã tham gia giải quyết có hiệu quả tại “điểm nghẽn” về nhân lực và kỹ năng số, qua đó góp phần nâng cao chất lượng triển khai chuyển đổi số. Thực tiễn này cũng cho thấy tiềm năng nhân rộng mô hình trong thời gian tới, đặc biệt tại các địa phương còn gặp khó khăn về nguồn lực.

Việc đưa sinh viên công nghệ tham gia trực tiếp vào các hoạt động chuyển đổi số ở cơ sở không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu trước mắt về nhân lực, mà còn là giải pháp lâu dài trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với thực tiễn. Đây là một trong những hướng đi phù hợp nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn hiện nay.

Về phía Tập đoàn FPT, hoạt động đưa sinh viên tham gia hỗ trợ triển khai Nghị quyết 57 tại các địa phương như Quảng Ninh là minh chứng cụ thể cho cam kết đồng hành cùng đất nước, xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao nhằm củng cố năng lực tự chủ công nghệ quốc gia và góp phần hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.