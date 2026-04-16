Số lượng học sinh dự thi lớp 10 Hà Nội đông nhất 10 năm qua

Hà Linh
TPO - Tính đến hết ngày 15/4, toàn thành phố có 114.195 học sinh đăng ký dự kỳ thi tuyển sinh và lớp 10 THPT, chiếm tỉ lệ gần 78% học sinh tốt nghiệp THCS. Số thí sinh đăng ký dự thi đến thời điểm này đã cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Dù còn hôm nay và ngày mai (16 - 17/4) để thí sinh tiếp tục đăng ký NV nhưng đến nay, lượng thí sinh dự thi đã cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Năm 2016, toàn thành phố chỉ có khoảng 75.000 thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Đây cũng là năm có tỉ lệ học sinh trúng tuyển vào trường công lập THPT cao, lên tới gần 67%.

Giáo viên Trường THPT Phan Huy Chú (Hà Nội) tư vấn thông tin tuyển sinh cho phụ huynh năm nay. (ảnh: Hà Linh)

Ba năm tiếp theo, số lượng thí sinh dự kỳ thi này không vượt mốc 95.000. Nhưng đến năm 2020, lượng thí sinh dự thi tăng vọt lên con số khoảng 107.000 em và qua các năm con số này dao động từ 101.000 đến 105.000 thí sinh.

Với hơn 114.000 thí sinh đã đăng ký và chưa phải là con số cuối cùng, kỳ thi năm nay sẽ cạnh tranh khốc liệt khi tỉ lệ đỗ vào công lập chỉ khoảng hơn 55%. Tỉ lệ này thấp nhất 10 năm qua.

Trường cao nhất hơn 7.000 NV đăng ký

Trưa 16/4, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đến thời điểm này, hệ thống đăng ký cơ bản vận hành ổn định, thông suốt. Học sinh và phụ huynh không gặp nhiều khó khăn trong quá trình đăng ký.

Trong đó, trường THPT công lập không chuyên có số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất là THPT Bắc Lương Sơn với gần 7.000 nguyện vọng (NV), chủ yếu NV2, NV3.

Top 10 trường THPT công lập có số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất, từ 5.000 NV trở lên thuộc nhóm có điểm chuẩn thấp, khu vực ngoại thành như: Bắc Lương Sơn, Tự Lập, Đại Mỗ, Thọ Xuân, Lưu Hoàng, Đại Cường…

Trường THPT công lập không chuyên có số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất, theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội

Trường THPT có tổng số NV đăng ký không cao nhưng NV1 rất cao, THPT Yên Hoà tiếp tục dẫn đầu với gần 2.500 NV. Các trường tiếp theo vẫn thuộc top đầu như: Lê Quý Đôn – Hà Đông, Kim Liên, Việt Đức, Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Đình Phùng, Thăng Long…

Bên cạnh đó, lượng thí sinh đăng ký NV1 cao còn có sự xuất hiện của trường Tùng Thiện, Mỹ Đình.

THPT Yên Hòa năm nay tuyển 765 chỉ tiêu nhưng có gần 2.500 thí sinh đăng ký NV1

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường tiếp tục tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn học sinh, phụ huynh đăng ký đảm bảo thuận lợi, lựa chọn NV phù hợp với năng lực, điều kiện chăm sóc, giáo dục của mỗi gia đình.

“Tuyệt đối không ép buộc học sinh khi đăng ký dự thi hay lựa chọn “phân luồng” ở bậc học tiếp theo đảm bảo việc đăng ký của học sinh là tự nguyện”, Sở GD&ĐT Hà Nội nêu.

Ngoài ra, thống kê số lượng đăng ký NV vào các trường sẽ giúp học sinh có thêm thông tin để tham khảo. Ngành giáo dục và đào tạo khuyến nghị học sinh và phụ huynh cần cân nhắc lựa chọn trường dựa trên năng lực học tập thực tế của học sinh, đồng thời tìm hiểu kỹ về môi trường giáo dục, điều kiện học tập của các trường THPT dự kiến.

Sau khi đăng ký, thí sinh sẽ dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vào ngày 30-31/5 tới. Mỗi thí sinh thực hiện 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ để lấy kết quả tuyển sinh.

Hà Linh
