Sức nóng Job Fair 2026: Nhiều doanh nghiệp "săn" nhân sự ngay từ ghế nhà trường

"Em mang CV đến Job Fair và mong chờ nhận về một cơ hội cho tương lai", lời tâm sự của sinh viên Võ Thu Bình cũng là khát khao của hàng ngàn "chú Ong" FPT Polytechnic Đà Nẵng trước thềm Ngày hội việc làm - Job Fair 2026. Không còn là những buổi hướng nghiệp mang tính hình thức, sự kiện lần này đánh dấu bước đi quyết liệt trong chiến lược "đưa doanh nghiệp vào giảng đường". Tại đây, sàn giao dịch việc làm quy mô lớn đã trở thành nơi doanh nghiệp chủ động tìm kiếm và "giữ chỗ" những nhân sự thực chiến ngay khi các em chưa rời ghế nhà trường.

Tiếp nối thành công từ chương trình Bee Matching diễn ra ngày 05/4/2026 – được ví như “điểm chạm” giữa sinh viên và yêu cầu thực tế của doanh nghiệp, Job Fair 2026 dù chỉ diễn ra trong một ngày, trở thành "bản nâng cấp" toàn diện về cả quy mô lẫn chiều sâu. Sự kiện được tổ chức tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp là Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Đà Nẵng với đơn vị đồng hành là Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Đà Nẵng, khẳng định mối quan hệ vững chắc giữa Nhà trường – Chính quyền – Doanh nghiệp, vì một nguồn nhân lực chất lượng.

Cùng với đại diện Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng, sự kiện có sự tham gia của đại diện Sở nội vụ, đại diện Phòng Giáo dục Thường xuyên và Giáo dục nghề nghiệp thành phố cùng gần 20 doanh nghiệp uy tín như Danang Marriott Resort & Spa, Công ty TNHH PTE APAC, Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Silver Shores, Công ty Cổ phần Gami Hội An... đã tạo thành một sàn giao dịch việc làm sôi động, ngay tại sân trường. Với gần 20 gian hàng tuyển dụng trực tiếp, sự kiện không chỉ giải quyết bài toán việc làm trước mắt mà còn giúp minh bạch hóa nhu cầu của nhà tuyển dụng. Việc đưa sàn giao dịch về tận giảng đường cho thấy một tư duy mới: Nhà trường không buông sinh viên sau đào tạo mà mà chủ động “kéo” thị trường lao động về phía người học, xóa bỏ hoàn toàn tâm lý "ngại việc, sợ sai" của những cử nhân trẻ tương lai. Còn với doanh nghiệp, doanh nghiệp cũng không còn ở thế "chờ đợi" ứng viên tìm đến văn phòng, mà chủ động mang các thông tin vị trí cần tuyển dụng đến cung cấp cho các ứng viên ở tận trường, và "săn người từ nơi sản xuất”.

Niềm tin và lời nhắn gửi từ cộng đồng doanh nghiệp

Trong bối cảnh các ngành Công nghệ thông tin, Du lịch và Logistics tại Đà Nẵng đang phát triển nóng, việc nhận diện nhân tố tiềm năng từ sớm trở thành ưu tiên hàng đầu của các tập đoàn.

Ông Dương Phan Trần Bình – Đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo Bà Nà chia sẻ: "Ngành Hospitality luôn biến động, vì vậy chúng tôi mong chờ những tố chất ở sinh viên như sự trách nhiệm, kỉ luật, tận tâm. Đặc biệt, khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và tư duy thích ứng nhanh chính là 'chìa khóa' để các bạn sinh viên hòa nhập thành công. Trên tinh thần đó, về định hướng hợp tác lâu dài, doanh nghiệp sẽ đồng hành sâu hơn cùng nhà trường, sẵn sàng cử đội ngũ chuyên gia làm mentor hướng dẫn thực tập cho các bạn sinh viên, và sẵn sàng tiếp đón những ứng viên chất lượng sau đào tạo”

Tương tự, bà Nguyễn Thị Thao - Đại diện Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt cho biết, doanh nghiệp mang đến cho sinh viên FPT Polytechnic nhiều vị trí ứng tuyển như Sales, chứng từ xuất nhập khẩu, khai báo hải quan đến vận hành thị trường…. Bà khẳng định Job Fair là cơ hội vàng để doanh nghiệp trực tiếp giải đáp thắc mắc, giúp sinh viên định hình lộ trình nghề nghiệp thực tế.

Ông Nguyễn Đình An – Giám đốc FPT Polytechnic tại Đà Nẵng

Để có được sự tin tưởng tuyệt đối từ phía doanh nghiệp, đó là cả một quá trình kiên trì với triết lý "Thực học – Thực nghiệp". Chia sẻ về mục đích và ý nghĩa của ngày hội, ông Nguyễn Đình An – Giám đốc Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Đà Nẵng nhấn mạnh: "Việc có gần 20 doanh nghiệp trực tiếp đến trường phỏng vấn không chỉ là con số về quy mô, mà đó là lời khẳng định cho uy tín đào tạo của nhà trường. Chúng tôi không dạy những gì chúng tôi có, mà dạy những gì thị trường đang cần. Việc kết hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố giúp chuẩn hóa quy trình kết nối, tạo điều kiện tối đa để sinh viên được làm quen, thích nghi với những yêu cầu khắt khe nhất từ thị trường, ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường."

Trải nghiệm thực chiến trên nền tảng giảng đường hiện đại

Sự tự tin của sinh viên tại các buổi phỏng vấn áp lực cao không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của việc học tập trong một "hệ sinh thái" tiệm cận thực tế. FPT Polytechnic Đà Nẵng đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất với các phòng Lab cấu hình cao, xưởng thực hành cơ khí - điện đạt chuẩn và các phòng học mô phỏng môi trường làm việc thực tế. Chính việc được rèn luyện trong không gian hiện đại, năng động này đã giúp các bạn trẻ xóa bỏ khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn.

Với cơ sở vật chất mới, hiện đại, nhiều sinh viên và doanh nghiệp tham dự Job Fair tin tưởng đây là nơi sinh viên được "đắm mình" vào các dự án thật, làm việc với những thiết bị thật. Mạng lưới đối tác doanh nghiệp chính là bệ phóng quan trọng, giúp các em hình thành tư duy của một nhân viên chính thức ngay từ khi là sinh viên. Và điều đó góp phần củng cố niềm tin trong nhiều sinh viên khác khi các bạn đã không chỉ chọn một ngành học yêu thích, mà là đã chọn một môi trường trải nghiệm, thực chiến, để có thể học nhanh, làm sớm và sớm khẳng định bản thân. Nhiều sinh viên như Nguyễn Văn Tân, Phan Thị Bích Tiền, Trần Nguyễn Anh Trí …mang đến Job Fair không chỉ là những bản CV ấn tượng mà là những dự án thực tế, những sản phẩm thiết kế đã được kiểm chứng qua các kỳ học thực tế. Trần Nguyễn Anh Trí hào hứng chia sẻ sau buổi phỏng vấn khi: "Mục tiêu lớn nhất của em là tìm được môi trường phù hợp để phát triển. Em đã chuẩn bị những hành trang đặc biệt trong CV của mình là những dự án đã triển khai cùng doanh nghiệp trong kỳ học trước. Cảm giác được đối thoại trực tiếp với các anh chị tuyển dụng giúp em hiểu rõ mình còn thiếu gì để hoàn thiện."

Sự thành công của Job Fair 2026 tại Đà Nẵng đã vẽ nên một bức tranh hoàn chỉnh về sự cộng hưởng giữa Nhà trường, Chính quyền và Doanh nghiệp. Với chiến lược "đưa doanh nghiệp vào giảng đường", FPT Polytechnic Đà Nẵng đang chứng minh vị thế của mình trong việc cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho miền Trung.