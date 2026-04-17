Đại học Sư phạm Hà Nội trao bằng cho hơn 650 tiến sĩ, thạc sĩ

Hà Linh

Sáng 16/4, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ cho 653 người, trong đó có 74 tiến sĩ và 579 thạc sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: "Đây là những gương mặt tiêu biểu, đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo. Thành quả là kết tinh của tinh thần học tập nghiêm túc, niềm đam mê nghiên cứu khoa học và sự kiên trì bền bỉ trong suốt chặng đua đường học tập. Cũng tại ngôi trường Đại học Sư phạm Hà Nội này, những luận án Phó tiến sĩ đầu tiên được bảo vệ trong nước và nhiều nhà giáo đã trở thành những nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, nhiều nhà khoa học đã trở thành những nhà khoa học hàng đầu”.

Đại học Sư phạm Hà Nội trao bằng cho tân tiến sĩ.

Với những bề dày truyền thống như vậy, cán bộ giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đặt kỳ vọng hết sức lớn vào những tân thạc sĩ, tiến sĩ hôm nay, tiếp tục đạt được những thành quả vượt thế hệ trước, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của khoa học, của giáo dục nước nhà.

Hiệu trưởng Nguyễn Đức Sơn nhắn nhủ, những người được nhận bằng TS, Th.s về chặng đường học thuật sắp tới sẽ đầy rẫy khó khăn, thách thức nhưng với bản lĩnh, kết quả đã đạt được, thầy cô sẽ thăng hoa hơn, sáng tạo hơn, phát triển hơn trên con đường học thuật của mình.

Với Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, lễ trao bằng cho các TS không chỉ là dấu mốc quan trọng mà còn là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua, khẳng định sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Cũng trong năm học này, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội triển khai chính sách khen thưởng đối với các học viên, nghiên cứu sinh có thành tích tốt nghiệp xuất sắc.

Việc tôn vinh các học viên, nghiên cứu sinh xuất sắc thể hiện sự ghi nhận những nỗ lực học tập, nghiên cứu của người học. Đây là nguồn động lực để các thế hệ học viên tiếp theo tiếp tục phấn đấu, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, góp phần lan tỏa các giá trị cốt lõi của trường.

#Đại học Sư phạm Hà Nội #trao bằng tiến sĩ #các tân tiến sĩ #đào tạo sư phạm #chất lượng giáo dục sư phạm

