Khơi dậy niềm đam mê đọc sách tại Gia Lai

Tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ V và Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương và hơn 200 học sinh các trường học trên địa bàn phường Pleiku.

Tại đây, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Huỳnh Thị Anh Thảo cho biết, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay thể hiện “Mạch tri thức - Từ trang sách đến không gian số”, đây không chỉ là một khẩu hiệu, mà là một chiến lược chuyển đổi mang tính đột phá của tỉnh nhà trong việc tiếp cận tri thức trong bối cảnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai giới thiệu về quyển sách hay cho học sinh Pleiku.

Để lan toả văn hoá đọc sâu rộng, trong cộng đồng, theo ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động thư viện, phát triển phong trào học tập suốt đời thông qua Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc, và gắn kết văn hóa đọc với phát triển du lịch. Trong đó, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai mô hình “thư viện mini thông minh”, xây dựng không gian đọc kết hợp giữa truyền thống và công nghệ. Đồng thời tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 dành cho học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông, nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong thế hệ trẻ.

Cũng tại đây, ông Nguyễn Ngọc Thông - Phó Chủ tịch UBND phường Pleiku chia sẻ, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn “Bất luận làm công việc gì cũng cần phải đọc”, tư tưởng đó thể hiện sâu sắc vai trò của sách và việc đọc sách trong việc bồi dưỡng tri thức, mở rộng tầm nhìn và hoàn thiện bản thân mỗi người. Quả thật vậy, trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

“Mỗi cuốn sách chứa đựng những giá trị về lịch sử, văn hóa, đạo đức và tư tưởng của con người qua từng giai đoạn phát triển. Thông qua việc đọc, con người có điều kiện rèn luyện tư duy phản biện, nâng cao khả năng phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề một cách logic, hiệu quả. Đồng thời, sách góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách, hướng con người tới các giá trị chân - thiện - mỹ”, ông Thông nói.

Sách không chỉ là kho tàng tri thức của nhân loại mà còn là người bạn đồng hành trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách.

Theo ông Thông, việc phát triển văn hóa đọc không chỉ góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, mà còn tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước. Với những nhận định trên, trong thời gian qua, phường Pleiku đã quan tâm triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Qua đó, các trường học duy trì hiệu quả hoạt động thư viện, xây dựng góc đọc sách thân thiện; các tổ dân phố từng bước hình thành tủ sách cộng đồng; nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc được tổ chức đa dạng, thu hút sự tham gia của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân.

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, từ ngày 17 đến 19/4 sẽ diễn ra Lễ hội cà phê và sách, với nhiều hoạt động phong phú như trưng bày sách, giới thiệu sản phẩm OCOP, giao lưu tác giả, đổi sách cũ và trải nghiệm không gian sáng tạo.

Dịp này, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao tặng 7 phần quà là sách mới cho các thư viện cơ sở nhằm phục vụ bạn đọc vùng sâu, vùng xa.

Sau chương trình, các em học sinh đã tham quan khu trưng bày xếp sách nghệ thuật, tham gia hoạt động “Đố để học” và trải nghiệm hệ thống sách, báo điện tử.