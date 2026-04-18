Iran thiết lập 'trật tự mới' ở eo biển Hormuz

TPO - Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết một "trật tự mới" đã được thiết lập tại eo biển Hormuz chiến lược, vạch ra những quy định nghiêm ngặt mới cho tất cả hoạt động giao thông hàng hải.

Trong một tuyên bố được đưa ra hôm thứ Bảy (18/4), chỉ huy Hải quân IRGC thông báo rằng tất cả tàu thương mại sẽ chỉ được phép đi qua các tuyến đường do Iran chỉ định và phải phối hợp với lực lượng chức năng nước này. Đáng chú ý, các tàu quân sự nước ngoài bị cấm hoàn toàn đi qua khu vực chiến lược này nếu không có sự cho phép của Tehran.

Theo IRGC, mọi hoạt động vận chuyển, thương mại hay phi thương mại, đều chỉ được phép khi có sự cho phép của lực lượng hải quân. Các quy định mới được cho là nằm trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn hiện hành giữa Iran và Mỹ, cũng như sau khi lệnh ngừng bắn tại Li-băng có hiệu lực.

Trước đó, vào thứ Sáu (17/4), sau khi lệnh ngừng bắn ở Li-băng được thực hiện, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tuyên bố mở cửa trở lại eo biển Hormuz chiến lược cho các tàu thương mại, song nhấn mạnh việc lưu thông phải tuân thủ các tuyến đường do Iran công bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei sau đó khẳng định việc mở cửa eo biển nằm trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4, đồng thời nhấn mạnh mọi hoạt động quá cảnh phải có sự phối hợp với các cơ quan chức năng Iran.

Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz nếu Mỹ không dỡ bỏ lệnh phong toả

Trong khi đó, giới lãnh đạo Iran tiếp tục phát đi thông điệp cứng rắn. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Tehran sẽ đóng cửa eo biển Hormuz nếu Mỹ không dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran, đồng thời bác bỏ những tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump và cho rằng "sai sự thật".

Quan chức Iran cho biết Tổng thống Trump đã đưa ra "bảy tuyên bố trong một giờ, và cả bảy đều sai sự thật". Ông không chỉ rõ những tuyên bố nào, song cho rằng Washington "không đạt được chiến thắng bằng những lời nói dối và chắc chắn cũng sẽ không đạt được gì trong các cuộc đàm phán".

"Việc eo biển mở hay đóng và các quy định liên quan, được quyết định trên thực địa, chứ không phải trên mạng xã hội", ông Ghalibaf viết trên nền tảng X, đồng thời cho biết thêm rằng việc đi lại qua eo biển sẽ theo "tuyến đường được chỉ định và với sự cho phép của Iran".

Trước đó, Tổng thống Trump nói rằng lệnh phong tỏa các cảng của Iran do Mỹ thực hiện sẽ chấm dứt một khi "thỏa thuận được ký kết" và bày tỏ sự tin tưởng rằng một thỏa thuận sắp đạt được. Ông cũng nói thêm rằng một thỏa thuận hòa bình với Iran sẽ bao gồm việc Mỹ nắm quyền kiểm soát vật liệu hạt nhân của nước này.

Mỹ khẳng định duy trì phong toả "chừng nào còn cần thiết"

Đô đốc Bradley Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết, quân đội Mỹ có đủ nguồn lực để duy trì việc phong tỏa các tàu thuyền ra vào các cảng của Iran ở eo biển Hormuz "chừng nào còn cần thiết", và lệnh phong tỏa "sẽ vẫn có hiệu lực chừng nào tổng thống còn nói rằng nó sẽ vẫn có hiệu lực".

"Lực lượng Mỹ đang theo dõi các cảng biển của Iran, bao gồm cả việc trinh sát trên không bằng máy bay không người lái MQ-9 và máy bay tuần tra biển P-8. Chúng tôi có thể duy trì điều này chừng nào còn cần thiết", Đô đốc Bradley Cooper nói.

Ông Cooper cho biết không có tàu nào của Mỹ bị tấn công kể từ khi chiến dịch bắt đầu, và tính đến thứ Sáu (17/4), đã có 19 tàu cố gắng vi phạm lệnh phong tỏa nhưng đã tuân theo cảnh báo của Mỹ và quay trở lại cảng mà không xảy ra sự cố nào.

Ông không tiết lộ con số cụ thể về số lượng thủy lôi mà Iran đã thả xuống eo biển kể từ khi bắt đầu xung đột vào tháng 2/2026, song khẳng định con số đó "hoàn toàn nằm trong khả năng" và Mỹ đã tiến hành các hoạt động rà phá thủy lôi đó.

Hôm thứ Sáu (17/4), Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran đã đồng ý mở lại eo biển, nhưng nhấn mạnh lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ sẽ chỉ được dỡ bỏ khi "thỏa thuận hoàn tất 100%".

