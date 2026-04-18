Quảng Ninh: Liên tiếp phát hiện 12 tấn giá đỗ nghi chứa chất cấm

TPO - Ngày 18/4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện 3 xưởng sản xuất giá đỗ hoạt động trái phép tại địa bàn, thu giữ khoảng 12 tấn giá đỗ nghi có chứa chất cấm sử dụng trong sản xuất thực phẩm.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 14/4, lực lượng chức năng kiểm tra một xưởng sản xuất giá đỗ trái phép trên địa bàn phường Mạo Khê. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ khoảng 4 tấn giá đỗ vi phạm.

Gần 4 tấn giá đỗ thành phẩm thu giữ tại xưởng sản xuất giá đỗ tại Mạo Khê, Quảng Ninh.

Chủ cơ sở được xác định là Tạ Văn Xã, sinh năm 1992, trú tại phường Móng Cái 1. Nhà xưởng có diện tích khoảng 100m2, hoạt động từ năm 2024 đến nay.

Qua tài liệu thu thập, cơ quan chức năng xác định mỗi ngày cơ sở này sản xuất khoảng 700kg giá đỗ, bán ra thị trường với giá từ 6.000 đến 7.000 đồng/kg. Với sản lượng lớn và thời gian hoạt động kéo dài, một lượng đáng kể giá đỗ từ cơ sở này đã được đưa đi tiêu thụ, chủ yếu tại các chợ dân sinh, gây khó khăn cho việc kiểm soát nguồn gốc thực phẩm.

Tại hiện trường, bên trong nhà xưởng có hàng trăm thùng ủ giá đỗ đang trong quá trình sinh trưởng. Khu vực sản xuất chật hẹp, ẩm thấp, không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Lực lượng chức năng cũng phát hiện một số can chứa dung dịch nghi là hóa chất phục vụ quá trình sản xuất.

Làm việc với cơ quan chức năng, Tạ Văn Xã khai đây là dung dịch tẩy rửa dùng để vệ sinh dụng cụ. Tuy nhiên, qua kiểm tra, giám định, cơ quan chức năng xác định dung dịch này là 6-Benzylaminopurine, còn gọi là 6-BAP, một loại hormone thực vật tổng hợp thuộc nhóm Cytokinin, bị cấm sử dụng trong sản xuất thực phẩm.

Thiếu tá Nguyễn Thành Trung, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết các đối tượng thường lợi dụng đêm tối để vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm nhằm né tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Sau khi mua hóa chất, các đối tượng thường bóc bỏ nhãn mác, san chiết sang các can nhựa không màu, không mùi để che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã phát hiện, xử lý 2 cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm tương tự tại phường Quảng Yên, thu giữ hơn 8 tấn giá đỗ vi phạm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.