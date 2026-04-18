Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Tổng thống Trump: Mỹ duy trì phong tỏa cảng biển Iran đến khi thỏa thuận hoàn tất 100%

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran bất chấp việc Tehran mở lại eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định chỉ dỡ bỏ khi thỏa thuận hòa bình được hoàn tất toàn diện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục đăng tải các thông điệp trên nền tảng Truth Social nhằm cập nhật diễn biến đàm phán với Iran, trong bối cảnh tình hình khu vực đang hạ nhiệt.

Dù hoan nghênh động thái của Tehran mở lại eo biển Hormuz, ông Trump khẳng định lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ vẫn sẽ được duy trì cho đến khi đạt được thỏa thuận với Iran.

"Lệnh phong tỏa hải quân sẽ vẫn được duy trì đầy đủ và có hiệu lực đối với Iran, cho đến khi thỏa thuận của chúng tôi hoàn tất 100%. Quá trình này sẽ diễn ra rất nhanh chóng vì hầu hết các điểm đã được thống nhất", ông Trump viết trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social hôm thứ Sáu (17/4).

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong khi đó, Pakistan - bên trung gian đàm phán chủ chốt đang tăng tốc thúc đẩy một vòng đàm phán mới sau khi cuộc gặp gần nhất tại Islamabad chưa đạt kết quả.

Tổng thống Mỹ hôm thứ Năm (16/4) cho biết sẽ cân nhắc việc đến Pakistan để ký một thỏa thuận hòa bình nếu Mỹ và Iran đạt được đồng thuận cuối cùng. "Nếu thỏa thuận được ký tại Islamabad, tôi có thể sẽ đến... Họ muốn tôi đến", ông Trump nói.

Trong một diễn biến đáng chú ý, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ tiếp nhận toàn bộ lượng uranium làm giàu của Iran - thứ ông gọi là "bụi hạt nhân", khẳng định sẽ không có bất kỳ khoản tiền nào được trao đổi và thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng bởi những diễn biến ở Li-băng.

"Mỹ sẽ nhận toàn bộ bụi hạt nhân do các máy bay ném bom B-2 của chúng tôi tạo ra. Không có khoản tiền trao đổi dưới bất kỳ hình thức nào... Thỏa thuận đảm bảo nguồn uranium làm giàu của Iran hoàn toàn không phụ thuộc vào Li-băng, nhưng Mỹ sẽ hợp tác riêng với Li-băng và giải quyết tình hình Hezbollah một cách thích hợp. Israel sẽ không ném bom Li-băng nữa. Mỹ đã cấm họ làm vậy", ông viết.

Cũng theo Lãnh đạo Nhà Trắng, Iran đã cam kết "sẽ không bao giờ đóng cửa eo biển Hormuz".

"Nó sẽ không còn được sử dụng như một vũ khí chống lại thế giới nữa!", Tổng thống Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Đáp trả tuyên bố của Tổng thống Trump, hãng tin Fars đưa tin, nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân, Iran sẽ coi đó là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và đóng cửa eo biển Hormuz.

"Việc mở lại eo biển phụ thuộc vào việc thực hiện một số điều kiện nhất định và thỏa thuận ngừng bắn ở Li-băng", hãng tin Fars dẫn nguồn tin từ Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết.

Nguồn tin lưu ý, các tàu thương mại đi qua eo biển phải đi theo tuyến đường do Iran chỉ định và phối hợp với lực lượng nước này.

CNN
#Mỹ #Iran #Phong tỏa #Eo biển Hormuz #Đàm phán #Hòa bình #Chính trị #Ngừng bắn #Xung Đột #Trung Đông

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe