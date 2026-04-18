Tổng thống Trump: Mỹ duy trì phong tỏa cảng biển Iran đến khi thỏa thuận hoàn tất 100%

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran bất chấp việc Tehran mở lại eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định chỉ dỡ bỏ khi thỏa thuận hòa bình được hoàn tất toàn diện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục đăng tải các thông điệp trên nền tảng Truth Social nhằm cập nhật diễn biến đàm phán với Iran, trong bối cảnh tình hình khu vực đang hạ nhiệt.

Dù hoan nghênh động thái của Tehran mở lại eo biển Hormuz, ông Trump khẳng định lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ vẫn sẽ được duy trì cho đến khi đạt được thỏa thuận với Iran.

"Lệnh phong tỏa hải quân sẽ vẫn được duy trì đầy đủ và có hiệu lực đối với Iran, cho đến khi thỏa thuận của chúng tôi hoàn tất 100%. Quá trình này sẽ diễn ra rất nhanh chóng vì hầu hết các điểm đã được thống nhất", ông Trump viết trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social hôm thứ Sáu (17/4).

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong khi đó, Pakistan - bên trung gian đàm phán chủ chốt đang tăng tốc thúc đẩy một vòng đàm phán mới sau khi cuộc gặp gần nhất tại Islamabad chưa đạt kết quả.

Tổng thống Mỹ hôm thứ Năm (16/4) cho biết sẽ cân nhắc việc đến Pakistan để ký một thỏa thuận hòa bình nếu Mỹ và Iran đạt được đồng thuận cuối cùng. "Nếu thỏa thuận được ký tại Islamabad, tôi có thể sẽ đến... Họ muốn tôi đến", ông Trump nói.

Trong một diễn biến đáng chú ý, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ tiếp nhận toàn bộ lượng uranium làm giàu của Iran - thứ ông gọi là "bụi hạt nhân", khẳng định sẽ không có bất kỳ khoản tiền nào được trao đổi và thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng bởi những diễn biến ở Li-băng.

"Mỹ sẽ nhận toàn bộ bụi hạt nhân do các máy bay ném bom B-2 của chúng tôi tạo ra. Không có khoản tiền trao đổi dưới bất kỳ hình thức nào... Thỏa thuận đảm bảo nguồn uranium làm giàu của Iran hoàn toàn không phụ thuộc vào Li-băng, nhưng Mỹ sẽ hợp tác riêng với Li-băng và giải quyết tình hình Hezbollah một cách thích hợp. Israel sẽ không ném bom Li-băng nữa. Mỹ đã cấm họ làm vậy", ông viết.

Cũng theo Lãnh đạo Nhà Trắng, Iran đã cam kết "sẽ không bao giờ đóng cửa eo biển Hormuz".

"Nó sẽ không còn được sử dụng như một vũ khí chống lại thế giới nữa!", Tổng thống Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Đáp trả tuyên bố của Tổng thống Trump, hãng tin Fars đưa tin, nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa hải quân, Iran sẽ coi đó là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và đóng cửa eo biển Hormuz.

"Việc mở lại eo biển phụ thuộc vào việc thực hiện một số điều kiện nhất định và thỏa thuận ngừng bắn ở Li-băng", hãng tin Fars dẫn nguồn tin từ Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết.

Nguồn tin lưu ý, các tàu thương mại đi qua eo biển phải đi theo tuyến đường do Iran chỉ định và phối hợp với lực lượng nước này.