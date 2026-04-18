Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Miền Bắc đón mưa dông dài ngày

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hôm nay (18/4), miền Bắc có lúc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trời mát mẻ. Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc tiếp tục đón nhiều đợt mưa dông. Các khu vực khác trên cả nước hôm nay nắng nóng, ít mưa.

Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), khu vực Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 17/4 đến 03h00 ngày 18/4 một số nơi trên 100mm như tại trạm Phù Lưu (Tuyên Quang) 118 mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 161mm.

Dự báo ngày và đêm 18/4, khu vực vùng núi và trung du tiếp tục Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm, thời gian mưa tập trung vào sáng và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhờ mưa dông, thời tiết miền Bắc mát mẻ với nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, riêng khu vực Tây Bắc từ 31-34 độ, nhiệt độ thấp nhất thấp nhất 22-25 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

Dự báo từ đêm 19 đến ngày 20/4, vùng núi và trung du tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm. Sau đó, từ khoảng chiều tối 22 đến ngày 24/4, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Miền Bắc sẽ đón những ngày mưa nhiều, mát mẻ.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo từ ngày 21-23/4, miền Trung có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng. Từ 24/4, khu vực Thanh Hoá đến Hà Tĩnh có thể chuyển mưa dông rải rác, khu vực Quảng Trị đến Phú Yên cũ tiếp tục nắng nóng kéo dài.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo trong những ngày tới Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục nắng nóng, ít mưa nhưng cường độ không gay gắt.

