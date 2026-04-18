Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả đặc biệt quan trọng

TPO - Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới Trung Quốc từ ngày 14 - 17/4 đạt những kết quả đặc biệt quan trọng và mang tầm chiến lược. Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc đón đoàn với nghi thức cao nhất với nhiều biệt lệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trước cuộc hội đàm ngày 15/4. Ảnh: TTXVN

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều hoạt động quan trọng, đa dạng trong chuyến thăm, thể hiện tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác toàn diện, sâu rộng giữa hai Đảng, hai nước, cũng như mong muốn chung của cả hai bên trong việc nâng tầm kết nối chiến lược để quan hệ Việt - Trung ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của hai Đảng, hai nước, cũng như nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tiến hành cuộc hội đàm quan trọng trao đổi chiến lược sâu sắc và cùng nhau chứng kiến ký kết nhiều văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực; có các cuộc hội kiến, tiếp xúc với tất cả các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước Trung Quốc và rất nhiều hoạt động đối ngoại có ý nghĩa hết sức quan trọng khác như gặp gỡ và phát biểu với đại diện thế hệ trẻ hai nước. Cùng với đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa, thăm Khu mới Hùng An thuộc tỉnh Hà Bắc là điển hình đô thị hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc...

Sau khi kết thúc các hoạt động tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đã đến thăm Quảng Tây đúng vào dịp kỷ niệm 85 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh rời Quảng Tây về nước sau nhiều năm bôn ba tìm đường cứu nước. Cùng việc tham dự một số hoạt động chính thức với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phu nhân Ngô Phương Ly đã gặp gỡ, trao đổi thân mật với Giáo sư Bành Lệ Viên, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình; thăm một số cơ sở giáo dục, văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu tại Bắc Kinh và Quảng Tây, qua đó thắt chặt thêm quan hệ hữu nghị, giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã cùng đồng chí đồng chí Thái Kỳ, Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng chủ trì cuộc gặp giữa đại diện hai Bộ Chính trị. Nhiều đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương là lãnh đạo các ban, bộ ngành và địa phương đã có các cuộc tiếp xúc, làm việc thực chất với các đối tác Trung Quốc để triển khai ngay các thỏa thuận cấp cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các quan chức cấp cao Việt Nam đi tàu cao tốc tới thăm TP Nam Ninh, Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Trả lời phỏng vấn sau chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, chuyến thăm đã đạt kết quả đặc biệt quan trọng, rất phong phú và mang tầm chiến lược sâu sắc, thể hiện nổi bật ở một số điểm chính sau:

Thứ nhất, hai bên xác định đây là hoạt động đối ngoại quan trọng nhất của hai Đảng, hai nước trong năm 2026, thể hiện sự coi trọng và tin cậy chính trị đối với quan hệ Việt – Trung trong chính sách đối ngoại của mỗi nước, mong muốn đưa quan hệ Việt - Trung phát triển lên tầm cao mới trong tình hình mới.

Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc, coi đây là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược trong tổng thể đường lối đối ngoại của Đại hội XIV; Trung Quốc luôn ưu tiên phát triển quan hệ với Việt Nam trong chính sách ngoại giao láng giềng.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc rất trân trọng và đánh giá cao việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chuyến thăm nước ngoài đầu tiên tới Trung Quốc ngay sau khi Quốc hội khóa XVI kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước; đón đoàn với nghi thức ở mức cao nhất, trọng thị và hết sức nồng hậu, với nhiều biệt lệ.

Dư luận hai nước và quốc tế hết sức quan tâm và đánh giá rất tích cực về chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam.

Thứ hai, hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước đã có cuộc tiếp xúc, trao đổi chân tình, sâu rộng về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, tình hình quốc tế, khu vực và trao đổi toàn diện về quan hệ song phương, đạt được những nhận thức chung quan trọng, đề ra những phương hướng lớn cho thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, tranh thủ thế mạnh của mỗi bên.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề xuất những biện pháp hết sức cụ thể nhằm tạo sự kết nối chặt chẽ trên các lĩnh vực như kinh tế, đầu tư, chính sách phát triển, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân, du lịch...; hợp tác chặt chẽ trong những lĩnh vực mới mà Việt Nam đang có nhu cầu và Trung Quốc có thế mạnh trong giai đoạn tới.

Thứ ba, qua trao đổi, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí và đạt những nhận thức chung quan trọng đối với định hướng phát triển quan hệ Việt - Trung lên tầm cao mới. Theo đó, về chính trị, trên cơ sở sự coi trọng và tin tưởng lẫn nhau, hai bên nhất trí ủng hộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, đồng thời phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội - Nhân Đại, Mặt trận Tổ quốc - Chính hiệp toàn quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Hai bên nhất trí việc kết nối 2 nền kinh tế; thúc đẩy các biện pháp thiết thực phát triển thương mại, đầu tư; hợp tác chặt chẽ trong việc nghiên cứu và sớm khởi công xây dựng công trình đường sắt, tạo điều kiện thông quan đối với các mặt hàng xuất khẩu hai nước...

Thứ tư, hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh việc tích cực phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế, tạo thêm cơ sở quan trọng, tạo thêm các điều kiện thuận lợi cho việc củng cố môi trường hoà bình, ổn định của mỗi nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, chuyến thăm là sự khẳng định quan hệ truyền thống gắn bó keo sơn, mật thiết giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước trong nhiều giai đoạn cách mạng được các thế hệ lãnh đạo hai bên dày công vun đắp.

Chuyến thăm cũng khẳng định quyết tâm và đề ra tầm nhìn, định hướng tổng thể của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước trong việc nâng tầm kết nối chiến lược hai nước trong giai đoạn phát triển mới, củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi, đưa mối quan hệ quan trọng này ngày càng đáp ứng thiết thực hơn nhu cầu và mong muốn của nhân dân hai nước trong kỷ nguyên mới, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.