Bộ Xây dựng bị đề nghị cắt giảm loạt thủ tục hành chính

TPO - Bộ Xây dựng dự kiến sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 157 thủ tục hành chính để giảm 18% chi phí tuân thủ và khoảng 20% thời gian giải quyết. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cho biết, Bộ Xây dựng vẫn còn nhiều lĩnh vực có thể tiếp tục phân cấp.

Bãi bỏ, phân cấp xuống địa phương 70 thủ tục

Chiều 17/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với Bộ Xây dựng về thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh.

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang cho biết, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) đang thực hiện tại Bộ là 243 trên tổng số 454 thủ tục. Trong năm 2026, Bộ cam kết sẽ bãi bỏ, phân cấp xuống địa phương 70 thủ tục.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang tại cuộc họp.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã rà soát toàn bộ 454 TTHC và dự kiến sẽ cắt giảm, đơn giản hóa 157 thủ tục, để giảm 18% chi phí tuân thủ và khoảng 20% thời gian giải quyết.

Số lượng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được cắt giảm là 13/30 ngành, nghề. Về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, Bộ Xây dựng dự kiến giảm từ 249 điều kiện xuống còn 147 điều kiện.

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Tư pháp cho biết, qua rà soát độc lập cho thấy, Bộ Xây dựng vẫn còn nhiều lĩnh vực có thể tiếp tục phân cấp. Một số thủ tục đã được phân cấp thí điểm tại địa phương, như trong lĩnh vực thủy nội địa tại TPHCM, cần được tổng kết, đánh giá để nhân rộng.

Về cắt giảm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, Bộ Xây dựng đã cắt giảm 2 ngành nghề chỉ huy trưởng công trường và kiểm định xây dựng, song các lĩnh vực như khảo sát xây dựng, thiết kế, thẩm tra thiết kế, tư vấn giám sát, quản lý dự án… với tính chất tương tự, có thể tiếp tục rà soát cắt giảm.

Tương tự, một số lĩnh vực như đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa, đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông… có thể chuyển sang quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo, thay vì quy định là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Đại diện Trung tâm Dữ liệu quốc gia (Bộ Công an) cũng cho biết, hiện có 94/462 TTHC của Bộ Xây dựng có thể cắt giảm nhờ khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia như đất đai, giấy phép lái xe, đăng ký xe, dân cư. Ngoài ra, Bộ Xây dựng cần có quy định không yêu cầu người dân nộp lại các tài liệu đã có; bổ sung quy định về việc sử dụng dữ liệu điện tử thay thế giấy tờ…

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh theo thực tiễn

Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường, Bộ Xây dựng cần tiếp tục rà soát các thủ tục giữ lại nhưng không còn cần thiết ở cấp bộ để tiếp tục phân cấp; tăng cường theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa TTHC và điều kiện kinh doanh thực chất, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu.

Ghi nhận các ý kiến tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nêu rõ, việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không phải là nhiệm vụ thực hiện một lần mà sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh theo thực tiễn.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ chủ động thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều kiện kinh doanh là chủ động nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Việc phân cấp giải quyết TTHC cho địa phương phải gắn với điều kiện bảo đảm thực thi. Những nội dung có thể cắt giảm, đơn giản hóa cần tiếp tục thực hiện triệt để; tránh tình trạng không quản được thì cấm hoặc đặt ra thêm điều kiện không cần thiết.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, tập trung cắt giảm thực chất, ưu tiên các thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, có chi phí tuân thủ cao; tránh hình thức, không chạy theo số lượng.