Mỹ điều tàu sân bay USS Gerald R. Ford quay trở lại Trung Đông

Quỳnh Như

TPO - Tàu sân bay USS Gerald R. Ford và hai tàu khu trục bắt đầu hoạt động ở Biển Đỏ sau khi rời khỏi phía Đông Địa Trung Hải và đi qua kênh đào Suez, theo CNN.

CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, động thái này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của quân đội Mỹ nhằm duy trì tư thế sẵn sàng nối lại các hoạt động chiến đấu nhằm vào Iran nếu thỏa thuận ngừng bắn không được duy trì.

Tàu Ford sẽ cùng với tàu USS Mahan và USS Winston S. Churchill neo đậu tại Biển Đỏ. Song song đó, tàu sân bay USS George H. W. Bush đang trên đường tới Trung Đông và có thể tham gia hoặc thay thế nhóm tác chiến hiện tại. Trong khi đó, USS Abraham Lincoln vẫn đang hoạt động tại khu vực.

tsb.png
Ảnh minh hoạ.

Ở chiều ngược lại, Iran tiếp tục phát đi các cảnh báo mạnh mẽ. Thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, tuyên bố, Tehran có thể ngăn chặn hoạt động vận chuyển hàng hải tại Vịnh Ba Tư, Biển Oman và Biển Đỏ nếu Mỹ duy trì phong tỏa các cảng của Iran.

Ông Ali Abdollahi gọi hành động của Mỹ là "bất hợp pháp" và cảnh báo rằng Iran sẽ không cho phép bất kỳ hoạt động xuất nhập khẩu nào tiếp tục diễn ra trong các vùng biển này nếu tình hình không thay đổi.

Dù không có đường bờ biển giáp Biển Đỏ, Iran vẫn có khả năng gây ảnh hưởng tại khu vực thông qua các lực lượng đồng minh, đặc biệt là Houthi tại Yemen - nhóm từng nhiều lần tấn công tàu thuyền trên tuyến hàng hải này.

Iran tuyên bố ngăn chặn các nhóm tác chiến tàu ​​sân bay Mỹ

Trong một diễn biến khác, Chuẩn đô đốc Shahram Irani, Tư lệnh Hải quân Iran, cho biết Iran đã ngăn chặn thành công các nhóm tàu sân bay, lực lượng thủy quân lục chiến của Mỹ và Israel tiến vào Biển Oman.

Tuyên bố này được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình phát sóng hôm thứ Sáu (17/4), vài giờ sau khi Iran cho phép các tàu thương mại tiếp cận eo biển Hormuz với điều kiện nhất định.

"Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa cho phép các nhóm tàu ​​sân bay và lực lượng thủy quân lục chiến của đối phương tiến vào Biển Oman", ông nói.

Vị chỉ huy này cũng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc áp đặt phong tỏa hải quân đối với Iran, cho rằng đây là những phát ngôn "không có cơ sở và không hiệu quả".

Ông thậm chí mô tả đề xuất phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược của Mỹ là "hành vi cướp bóc và hải tặc", cho thấy lập trường cứng rắn của Tehran trong bối cảnh hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Quỳnh Như
CNN
#tàu sân bay #USS Gerald R. Ford #Trung Đông #Iran #Biển Đỏ #hải quân #quân đội Mỹ #xung đột

