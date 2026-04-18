Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Trump: Mỹ sẽ thu hồi uranium từ Iran một cách từ từ

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Reuters, rằng Washington sẽ hợp tác với Iran để thu hồi uranium làm giàu của nước này và đưa trở lại Mỹ. Tuy nhiên, Iran đã phủ nhận việc đồng ý chuyển giao uranium làm giàu cho Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

"Chúng ta sẽ cùng nhau làm điều đó”, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Reuters, đề cập đến việc thu hồi “bụi hạt nhân”. “Chúng ta sẽ làm cùng với Iran, với tốc độ thong thả, và tiến hành khai quật bằng máy móc lớn. Chúng ta sẽ đưa nó trở lại Mỹ”.

Tuy nhiên, Iran đã phủ nhận việc đồng ý chuyển giao uranium làm giàu của nước này cho Washington.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei, sau đó nói với truyền hình nhà nước: "Uranium làm giàu của Iran sẽ không được chuyển đi đâu cả. Việc chuyển giao uranium cho Mỹ chưa bao giờ là một lựa chọn đối với chúng tôi”.

“Bụi hạt nhân" là cụm từ mà Tổng thống Trump dùng để ám chỉ những gì ông tin là còn sót lại sau khi Mỹ và Israel ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 6 năm ngoái.

Iran được cho là sở hữu hơn 400 kg uranium được làm giàu với độ tinh khiết lên đến 60%. Vấn đề chương trình hạt nhân của Iran là một trong những vấn đề gai góc nhất trong các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ.

Ông Trump cho biết, lý do chính của cuộc chiến là để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Iran khẳng định việc làm giàu uranium của nước này chỉ nhằm mục đích sử dụng dân sự hòa bình.

Ông Trump, phấn khởi trước viễn cảnh một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, tuyên bố Mỹ sẽ duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran cho đến khi một thỏa thuận được hoàn tất.

"Tôi nghĩ thỏa thuận sẽ diễn ra rất nhanh chóng. Chúng tôi đang có quan hệ rất tốt với Iran”, ông nói.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, cần thêm các cuộc đàm phán để đạt được thỏa thuận và những cuộc đàm phán sẽ diễn ra "có lẽ vào cuối tuần này." Ông nói thêm, rằng ông "có thể" sẽ đến Islamabad (Pakistan) một khi thỏa thuận được ký kết.

"Tôi chưa đưa ra quyết định cuối cùng”, ông nói, cho biết Mỹ cũng đang hợp tác với Iran để loại bỏ thủy lôi khỏi eo biển.

Đáp lại một báo cáo rằng Mỹ đang xem xét một thỏa thuận trị giá 20 tỷ USD tiền mặt để đổi lấy uranium, ông Trump trả lời: "Điều đó hoàn toàn sai sự thật. Không có khoản tiền nào được trao đổi”.

Reuters
#Mỹ #Iran #uranium #hạt nhân #Pakistan

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe