Tổng thống Trump: Mỹ sẽ thu hồi uranium từ Iran một cách từ từ

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với Reuters, rằng Washington sẽ hợp tác với Iran để thu hồi uranium làm giàu của nước này và đưa trở lại Mỹ. Tuy nhiên, Iran đã phủ nhận việc đồng ý chuyển giao uranium làm giàu cho Washington.

"Chúng ta sẽ cùng nhau làm điều đó”, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Reuters, đề cập đến việc thu hồi “bụi hạt nhân”. “Chúng ta sẽ làm cùng với Iran, với tốc độ thong thả, và tiến hành khai quật bằng máy móc lớn. Chúng ta sẽ đưa nó trở lại Mỹ”.

Tuy nhiên, Iran đã phủ nhận việc đồng ý chuyển giao uranium làm giàu của nước này cho Washington.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei, sau đó nói với truyền hình nhà nước: "Uranium làm giàu của Iran sẽ không được chuyển đi đâu cả. Việc chuyển giao uranium cho Mỹ chưa bao giờ là một lựa chọn đối với chúng tôi”.

“Bụi hạt nhân" là cụm từ mà Tổng thống Trump dùng để ám chỉ những gì ông tin là còn sót lại sau khi Mỹ và Israel ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran vào tháng 6 năm ngoái.

Iran được cho là sở hữu hơn 400 kg uranium được làm giàu với độ tinh khiết lên đến 60%. Vấn đề chương trình hạt nhân của Iran là một trong những vấn đề gai góc nhất trong các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ.

Ông Trump cho biết, lý do chính của cuộc chiến là để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Iran khẳng định việc làm giàu uranium của nước này chỉ nhằm mục đích sử dụng dân sự hòa bình.

Ông Trump, phấn khởi trước viễn cảnh một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, tuyên bố Mỹ sẽ duy trì lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran cho đến khi một thỏa thuận được hoàn tất.

"Tôi nghĩ thỏa thuận sẽ diễn ra rất nhanh chóng. Chúng tôi đang có quan hệ rất tốt với Iran”, ông nói.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, cần thêm các cuộc đàm phán để đạt được thỏa thuận và những cuộc đàm phán sẽ diễn ra "có lẽ vào cuối tuần này." Ông nói thêm, rằng ông "có thể" sẽ đến Islamabad (Pakistan) một khi thỏa thuận được ký kết.

"Tôi chưa đưa ra quyết định cuối cùng”, ông nói, cho biết Mỹ cũng đang hợp tác với Iran để loại bỏ thủy lôi khỏi eo biển.

Đáp lại một báo cáo rằng Mỹ đang xem xét một thỏa thuận trị giá 20 tỷ USD tiền mặt để đổi lấy uranium, ông Trump trả lời: "Điều đó hoàn toàn sai sự thật. Không có khoản tiền nào được trao đổi”.