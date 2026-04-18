Sức khỏe

Thần tốc đưa ngư dân đột quỵ não trên biển về bờ

Thanh Hiền
TPO - Thời điểm tiếp cận, tình trạng ngư dân hết sức nguy kịch: đột quỵ não giờ thứ 20, hôn mê sâu, có triệu chứng yếu liệt nửa người bên phải.

Ngày 18/4, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng Việt Nam (Trung tâm) cho hay vừa đưa một ngư dân bị đột quỵ não trên biển về bờ an toàn.

Lực lượng chức năng tiếp cận tàu cá QNa 91056 TS.

Sáng 16/4, Trung tâm nhận được thông tin khẩn cấp từ tàu cá QNa 91056 TS do ông Phạm Văn Huy (trú xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, khi đang hành nghề trên biển thì thuyền viên Đỗ Bá Hậu (61 tuổi, trú tại xã Núi Thành) bất ngờ gặp phải các triệu chứng bị mất nhận thức, không nói được, không ăn uống được, tàu đang chạy về Đà Nẵng với tốc độ 5 hải lý/giờ.

Tàu xin hỗ trợ đưa bệnh nhân về bờ cấp cứu khẩn cấp, vị trí hiện tại của tàu 17°53’ N – 114°26’ E, cách đảo Bom Bay đặc khu Hoàng Sa khoảng 116 hải lý về hướng Đông Bắc. Sau khi liên lạc với tàu QNa 91056 TS xác minh và kết nối thông tin đến Trung tâm cấp cứu thành phố, các y bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ não kèm các triệu chứng nghiêm trọng và hiện đã hôn mê, nếu không kịp thời được tiếp cận y tế chuyên khoa để cấp cứu có thể dẫn đến tử vong.

Trước tình trạng bệnh nguy kịch, lúc 12h15 cùng ngày, Trung tâm đã lập tức phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng cử ê kíp bác sĩ chuyên khoa cùng trang thiết bị đi cùng tàu SAR 631 để cứu nạn.

Ngư dân được đưa vào bờ an toàn, qua cơn nguy kịch.

Khoảng 5h30 phút ngày 17/4, tàu SAR 631 đã tiếp cận tàu QNa 91056 TS, cấp cứu tại chỗ nhằm ổn định tình trạng và sau đó chuyển bệnh nhân về tàu chăm sóc y tế tích cực. Tình trạng bệnh nhân lúc này hết sức nguy kịch: đột quỵ não giờ thứ 20, hôn mê sâu, có triệu chứng yếu liệt nửa người bên phải. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, tàu SAR 631 khẩn trương hành trình quay về với tốc độ nhanh nhất để kịp thời cứu chữa.

Đến gần 23h cùng ngày, tàu SAR 631 đã đưa bệnh nhân về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định. Nhờ được tiếp cận y tế chuyên khoa kịp thời, bệnh nhân bước đầu đã vượt qua được cơn nguy kịch, bảo toàn tính mạng.

#ngư dân #Đà Nẵng #tàu cá #đột quỹ não #biển #Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng Việt Nam #cứu nạn

