Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Giải cứu 2 nữ ngư dân bị mắc kẹt nhiều giờ giữa biển đêm

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 25/11, Công an xã Quảng Hà (tỉnh Quảng Ninh) cho biết vừa phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh kịp thời cứu sống hai ngư dân bị mắc kẹt nhiều giờ trên biển trong đêm do thủy triều lên cao.

Khoảng 1h30 ngày 25/11, Công an xã Quảng Hà nhận được tin báo về việc có ngư dân đi bắt ốc tại vùng biển xã Quảng Hà nhưng không kịp vào bờ khi nước triều dâng, đối mặt nguy cơ bị đe dọa đến tính mạng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quảng Hà đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp với Tổ công tác Cảnh sát đường thủy đang làm nhiệm vụ trên địa bàn tổ chức tìm kiếm, cứu nạn trên khu vực biển.

456u.jpg
Lực lượng Cảnh sát đường thủy kịp thời đưa 02 nạn nhân vào bờ đi cấp cứu.

Trong điều kiện đêm tối, thời tiết và địa hình trên biển phức tạp, lực lượng chức năng mất hơn 3 giờ đồng hồ rà soát trên phạm vi rộng. Đến khu vực Cỏ Gà, luồng Hà Cối, tổ công tác phát hiện 2 ngư dân đang mắc kẹt và nhanh chóng tổ chức tiếp cận, đưa các nạn nhân lên phương tiện an toàn, đưa vào bờ.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là chị Phùn Sám Múi (SN 1968) và chị Tằng Sám Múi (SN 1971), đều là người dân tộc Dao, trú tại thôn Vạn Lý, xã Đường Hoa (tỉnh Quảng Ninh). Sau khi được đưa vào bờ, hai chị được chuyển ngay đến cơ sở y tế để kiểm tra, chăm sóc. Đến nay, sức khỏe và tinh thần đều đã ổn định.

Theo tường trình, hai chị đi bắt ốc từ chiều 24/11, do mải làm nên không để ý thời điểm thủy triều lên, dẫn đến bị mắc kẹt ngoài biển nhiều giờ trong đêm. Việc được lực lượng Công an và Cảnh sát đường thủy kịp thời phát hiện, ứng cứu đã giúp hai ngư dân thoát khỏi tình huống nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng.

Hoàng Dương
#ngư dân #cứu hộ #biển #Quảng Ninh #công an #mắc kẹt trên biển #ngư dân bắt ốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục