Đạo diễn Việt đòi nhốt khán giả trong rạp

TPO - Ở buổi ra mắt "Đại tiệc trăng máu 8", Phan Gia Nhật Linh cho biết bộ phim được đầu tư kinh phí cao. Đạo diễn nói bộ phim của anh đặc biệt, có điểm yếu chí mạng là phần đầu khó xem. Anh muốn nhốt khán giả để thưởng thức trọn vẹn phần hấp dẫn phía sau tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm Vân Sơn, Hồng Ánh, Lê Khánh, Hứa Vĩ Văn, Liên Bỉnh Phát...

Đạo diễn muốn nhốt khán giả

Ngày 17/4, dàn nghệ sĩ gồm Vân Sơn Miu Lê, Hứa Vĩ Văn, Lê Khánh cùng đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, nhà sản xuất Charlie Nguyễn xuất hiện tại buổi premiere Đại tiệc trăng máu 8. Bộ phim được đánh giá là ngựa chiến mùa phim lễ 30/4-1/5.

Đại tiệc trăng máu 8 là bản remake từ One Cut of the Dead (2017) của Nhật Bản. Ở phim gốc, 30 phút đầu bị đánh giá là nhàm chán. Tuy nhiên, cú twist nằm ở phía sau phim, giúp tác phẩm vào danh sách những bộ phim hài hay nhất của Nhật Bản.

Tại buổi ra mắt, khi nhận câu hỏi có tự tin Đại tiệc trăng máu 8 đạt mức độ thành công như bản gốc hay không, đạo diễn nói bản remake có điểm yếu chí mạng giống One Cut of the Dead (2017).

Nhà sản xuất Charlie Nguyễn (trái) và đạo diễn Phan Gia Nhật Linh tại buổi ra mắt Đại tiệc trăng máu 8.

"Tôi cùng Charlie Nguyễn và cả ê-kíp đặt ra câu hỏi làm sao giữ được chân khán giả trong 30 phút đầu. Kể cả anh Charlie xem bản Nhật cũng mở lên xem 10 phút là tắt. Nếu xem phim ở nhà, khán giả có thể tắt TV trong 10-30 phút đầu. Lợi thế của phim rạp là ít ai bỏ về. Nếu như mọi người bị nhốt ở trong rạp, đóng cửa và khóa trái không cho ai đi ra, mọi người phải xem cho hết. Và ai mà kiên nhẫn xem đến phút chót thì sẽ được hưởng niềm vui đó, sẽ cảm thấy thỏa mãn", đạo diễn chia sẻ.

Phan Gia Nhật Linh tự tin bộ phim đưa khán giả đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác về độ sáng tạo, sự hài hước, cảm động và thực sự bùng nổ vào đoạn cuối phim. Ở buổi showcase, đạo diễn nói anh cố ý làm phim dở phần đầu để khán giả cảm nhận sự bất ngờ ở phần sau.

"Tôi may mắn vì được làm việc với nguyên dàn diễn viên giỏi. Tôi tự tin là bản phim thu hút, đỡ chán hơn phiên bản của Nhật và Pháp đối với thị trường Việt Nam. Đây là cảm nhận riêng của tôi", anh nói thêm.

Thử thách cú one-shot 35 phút

Giống One Cut of the Dead, Đại tiệc trăng máu 8 mở màn bằng cảnh phim một cú máy. So với bản gốc, cảnh này dài hơn, thời lượng 35 phút. Dàn diễn viên có hai ngày diễn thử tại studio, sau đó tiếp tục tập tại bối cảnh để làm quen đường dây di chuyển cho cảnh phim đặc biệt.

Nhà sản xuất xếp lịch 6 ngày quay cho cảnh này, mỗi ngày hai lượt. Tuy nhiên, sau một lượt quay, cả diễn viên, đội quay và các thành viên khác của đoàn phim đuối sức. Ngày quay đầu, Liên Bỉnh Phát quên thoại sau vài phút. Hai ngày tiếp theo, đoàn gặp một số trục trặc về hóa trang, thiết bị. Đến ngày thứ tư, mọi thứ trôi chảy, nhưng thời lượng cảnh quay lên đến 39 phút. Mọi thứ chỉ suôn sẻ trong hai ngày cuối.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn, Hồng Ánh, Lâm Thanh Mỹ và Lê Khánh giao lưu khán giả.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho biết đây là cảnh quay quan trọng của phim, liên kết với các tình tiết ở đoạn sau. Anh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn khẳng định sau 35 phút đầu phim, phần sau sẽ “tưởng thưởng” khán giả xứng đáng và mang lại tiếng cười bùng nổ.

Đoạn phim hậu trường ở cuối Đại tiệc trăng máu 8 cho thấy Miu Lê khóc nức nở. Nữ diễn viên giải thích cô bật khóc sau khi hoàn thành cảnh one-shot. Cô áp lực khi quay one shot liên tục trong 6 ngày. “Tôi đến ôm chị Lê Khánh, hai chị em cùng khóc. Thấy chị Khánh khóc, tôi càng khóc hơn”, Miu Lê nhớ lại.

Vân Sơn bay 40 tiếng về Việt Nam

Đại tiệc trăng máu 8 kể câu chuyện về Tâm OK (Vân Sơn đóng), một đạo diễn yêu nghề nhưng vì kiếm sống mà chấp nhận mang danh “vua phim rác”. Mong muốn thay đổi cái nhìn của con gái về mình, ông nhận lời làm đạo diễn dự án phim có ý tưởng độc đáo: chỉ quay một cú máy từ đầu đến cuối và phát sóng livestream trên nền tảng. Hành trình trắc trở khi đoàn phim gặp đủ thứ chuyện đến từ ngoại cảnh và dàn diễn viên mỗi người một nết.

Có mặt tại buổi ra mắt phim chiều 17/4, diễn viên Vân Sơn cho biết sự xuất hiện của anh là ngoài dự kiến.

“Ba ngày trước, tôi còn ở châu Âu. Hiện tại các hãng bay dồn chuyến, lùi chuyến nhiều lắm, tôi không dám chắc kịp về Việt Nam dự sự kiện hôm nay. Tôi đi gần 40 tiếng để có mặt ở TPHCM kịp cho buổi ra mắt”, Vân Sơn nói.

Danh hài Vân Sơn tại buổi ra mắt phim.

Vai diễn Tâm OK, người đàn ông yêu thương gia đình và làm việc tận tâm trong Đại tiệc trăng máu 8 là một dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của Vân Sơn, đưa ông trở lại điện ảnh sau khoảng 20 năm. Nghệ sĩ cho biết mấy năm trước, anh tình cờ xem phim One Cut of the Dead trên một chuyến bay và rất ngạc nhiên khi có một bộ phim thông minh đến vậy. Cho nên khi được mời đóng chính bản Việt, anh rất hào hứng.

Điều diễn viên thích ở Đại tiệc trăng máu 8 là câu chuyện kể về những người nuôi dưỡng đam mê. Anh lý giải: “Lúc nhỏ, ai cũng nghĩ lớn lên sẽ làm này làm kia, nhưng vì nhiều yếu tố, không phải ai cũng thực hiện được. Phim nhắc chúng ta hãy cố gắng gìn giữ đam mê”.

Thêm lý do để Vân Sơn nhận vai là vì em họ - nhà sản xuất Charlie Nguyễn. Nam nghệ sĩ kể anh chứng kiến đam mê điện ảnh của Charlie Nguyễn từ khi trẻ, cũng như quyết tâm theo đuổi việc làm ra những tác phẩm chất lượng chứ không chạy theo thành công nhất thời.

Bộ phim Việt hóa từ tác phẩm ăn khách One Cut of the Dead của Nhật Bản chiếu sớm từ ngày 23/4 trước khi khởi chiếu toàn quốc từ 24/4. Cùng thời điểm, phim tranh giải tại LHP Viễn Đông Udine (Italy). Ê-kíp cũng cho biết phim được trình chiếu ở Hàn Quốc, Úc, New Zealand và nhiều quốc gia khác.