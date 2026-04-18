TPHCM bầu bổ sung thêm một Ủy viên UBND thành phố

Ngô Tùng
TPO - Tại Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) sáng 18/4, đại biểu HĐND TPHCM đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Ủy viên UBND TPHCM. Kết quả, 98,99% số đại biểu có mặt đã bầu ông Trương Trung Kiên - Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, làm Ủy viên UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 18/4, tại Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh đã đọc tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung Ủy viên UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu HĐND TPHCM đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu. Kết quả, 98,99% số đại biểu có mặt đã bầu ông Trương Trung Kiên làm Ủy viên UBND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

2t8a7480.jpg
Đại biểu HĐND TPHCM bầu bổ sung Ủy viên UBND TPHCM với ông Trương Trung Kiên. Ảnh: Ngô Tùng
gen-h-z7737517965322-b86ee019241d60fc9a7ff275c0f363a8.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong cùng lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND TPHCM chúc mừng ông Trương Trung Kiên. Ảnh: Hữu Hạnh

Trước đó, chiều 17/4, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đã trao quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM bổ nhiệm ông Trương Trung Kiên - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, giữ chức vụ Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM.

Ông Kiên giữ chức vụ Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thay ông Võ Hoàng Ngân - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, vừa được phân công giữ chức Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI TPHCM.

Ông Trương Trung Kiên sinh ngày 5/5/1974, quê quán thành phố Hà Nội. Ông có trình độ tiến sĩ Quy hoạch, cử nhân Chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Kiên đã đảm nhiệm nhiều vị trí, như: Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức (cũ).

