Góp sức ‘giải cứu’ 10 tấn dưa giúp người phụ nữ không may gặp tai nạn

Hoài Nam
TPO - Những ngày qua, trên cánh đồng dưa ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, hình ảnh hàng chục người dân đội nắng ra đồng thu hoạch dưa giúp một gia đình gặp hoạn nạn khiến nhiều người xúc động.

Khoảng một tháng trước, gia đình bà Phan Thị Mong (43 tuổi, trú ở thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi bà không may bị ngã xe trong lúc đi làm đồng, dẫn đến gãy chân và mất khả năng lao động. Tai nạn xảy ra đúng thời điểm diện tích dưa của gia đình bước vào kỳ thu hoạch, khiến việc thu hái, tiêu thụ đứng trước nguy cơ bị gián đoạn.

Người dân tập trung đông để hỗ trợ thu hoạch dưa.

Được biết, với diện tích 2.500 m², sản lượng ước khoảng 10 tấn, nếu không thu hái kịp thời, toàn bộ số dưa có nguy cơ hư hỏng, gây thiệt hại lớn. Trong khi đó, bà Mong là lao động chính.

Bà Trần Thị Hường - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cổ Đạm, cho biết, trước hoàn cảnh này, Hội đã phối hợp Chi hội Phụ nữ thôn Vân Thanh Bắc kêu gọi hội viên, người dân chung tay hỗ trợ.

Người dân ra ruộng dưa hỗ trợ gia đình thu hoạch sản phẩm.

Từ ngày 16/4, hơn 50 người đã ra đồng thu hoạch và giúp gia đình tiêu thụ dưa. Đặc biệt, không chỉ giúp sức tại ruộng, chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể còn hỗ trợ kết nối tiêu thụ. Thông tin được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người dân và doanh nghiệp đã đến mua ủng hộ, giúp lượng dưa tiêu thụ nhanh chóng.

Dưa thu hái xong được đưa lên xe để vận chuyển về nhà.
Bà Mong bên số lượng dưa lớn được thu hoạch về nhà.

Theo bà Trần Thị Hường, lượng lớn dưa này sẽ được thu hoạch 2-3 đợt trong vòng hơn một tuần. Nếu không thu hoạch và tiêu thụ kịp thời, dưa sẽ nhanh hư hỏng, nguy cơ thiệt hại lớn rất cao.

Giá dưa được bán từ 13.000-15.000 đồng/kg. Chính quyền địa phương mong muốn các tổ chức, cá nhân tiếp tục chung tay mua ủng hộ để giúp gia đình vượt qua khó khăn.

Hoài Nam
