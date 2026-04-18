TPHCM đầu tư gần 30.000 tỷ đồng làm tổ hợp Trung tâm Hành chính - chính trị hiện đại

TPO - Dự án có quy mô phục vụ nhu cầu làm việc cho khoảng 6.000 - 8.000 cán bộ, công chức, viên chức. Trung tâm Hành chính sẽ tiếp đón mỗi ngày khoảng 1.500 - 2.000 lượt công dân và đại diện doanh nghiệp thông qua hệ thống “một cửa” hiện đại.

​

Sáng 18/4, tại Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua chủ trương đầu tư dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm Hành chính theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách.

Đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết tán thành chủ trương đầu tư dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm Hành chính thành phố. Ảnh: Ngô Tùng

Dự án do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn (thuộc Sun Group) đề xuất thực hiện.

Dự án dự kiến triển khai trên diện tích khoảng 46,72 ha tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). Khu đất này có hiện trạng phần lớn là đất trống đã được giải phóng mặt bằng; một phần diện tích nhỏ có nguồn gốc là đất lúa khoảng 25 ha. Hiện trạng là khu vực trống và các loại cây tự nhiên vùng ngập nước.

Theo UBND TPHCM, khi được hình thành, Quảng trường trung tâm thành phố và Trung tâm Hành chính thành phố sẽ là tổ hợp Trung tâm Hành chính - chính trị mới hiện đại, tập trung, đáp ứng yêu cầu bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan quản lý Nhà nước, góp phần sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Qua đó giảm sự phân tán trụ sở hành chính, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị và tạo điều kiện để tái bố trí, khai thác các trụ sở hiện hữu cho các mục đích công cộng, dịch vụ đô thị phù hợp theo quy hoạch.

Phối cảnh Trung tâm Hành chính và Quảng trường trung tâm thành phố.

Công trình nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công thông qua việc tổ chức bộ máy hành chính tập trung, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, thực hiện các thủ tục hành chính theo quy trình thống nhất, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả.

Trong khuôn viên công trình có nhà hát dự kiến khoảng 2.000 chỗ phục vụ tổ chức các sự kiện. Công viên cảnh quan hồ trung tâm sẽ xây dựng những công trình công cộng và các công trình biểu tượng, như cụm công trình tượng đài Thống nhất, đài phun nước, khán đài. Quảng trường trung tâm thành phố quy mô sức chứa tối đa cho các kỳ lễ hội chính trị dự kiến khoảng 268.000 người, và lễ hội văn hóa khoảng 500.000 người.

Theo UBND TPHCM, hiện nay hệ thống các cơ quan hành chính đang được bố trí phân tán tại nhiều địa điểm khác nhau với nhiều trụ sở đã xuống cấp, diện tích chật hẹp, hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hệ thống công nghệ thông tin chưa được đầu tư đồng bộ. Nhiều công trình trụ sở hiện nay không chỉ là nơi làm việc mà còn là những di sản kiến trúc có giá trị lịch sử cao. Đây là những công trình biểu tượng với lối kiến trúc đặc trưng, cần được bảo tồn nghiêm ngặt.

UBND TPHCM cho rằng việc đầu tư dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm Hành chính thành phố theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT là cần thiết và phù hợp với bối cảnh hiện nay.