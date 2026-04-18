Công tác tìm kiếm 6 hài cốt liệt sỹ trong hang đá ở Gia Lai

TPO - Đội quy tập mộ liệt sỹ Quân đoàn 34 phát hiện, vượt núi, quy tập thêm 6 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật trong các hang đá ở khu vực núi Chư Pa, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai.

Ngày 18/4, Đội quy tập mộ liệt sỹ Quân đoàn 34 cho biết, đã phát hiện và quy tập thêm 6 hài cốt liệt sỹ trong các hang đá ở khu vực núi Chư Pa, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai.

Thượng tá Giang Lê Sáng - Chính trị viên Đội quy tập mộ liệt sỹ Quân đoàn 34, thông tin, từ ngày 12 - 17/4, đội quy tập đã tổ chức tìm kiếm tại các hang đá sâu ở làng Doch 1 (xã Ia Ly) đã phát hiện, quy tập thêm 6 hài cốt liệt sỹ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật gắn liền với đời sống và chiến đấu của bộ đội như: tăng, võng, vải dù, băng đạn AK, cúc áo, đế dép cao su, dây thông tin, bàn chải đánh răng, lọ thuốc, quân hiệu, bát sắt...

Trước đó, ngày 10/4, tại khu vực các hang đá ở làng Doch 1, Đội quy tập mộ liệt sỹ Quân đoàn 34 đã phát hiện, quy tập 12 hài cốt liệt sỹ.

Thượng tá Giang Lê Sáng cho biết, với trách nhiệm và tình cảm của thế hệ đi sau, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì rà soát từng gốc cây, kẽ đá trong hang sâu, quyết tâm không bỏ sót bất kỳ dấu tích, sớm đưa các liệt sỹ trở về.

Đường vào hang đã khá xa với dốc, núi hiểm trở.

Công tác tìm kiếm được triển khai nhanh chóng.

Lực lượng tìm kiếm vào tới hang đá khi trời đã tối.

Hang đá khá sâu, khó di chuyển.

Lực lượng tìm kiếm nhẹ nhàng dỡ từng lớp đất, đá để tìm kiếm các liệt sĩ ở nơi đây nhiều năm.

Di vật của liệt sĩ để lại.

﻿ Thời gian đã làm hư hỏng nhiều di vật.

﻿ ﻿ ﻿﻿ ﻿﻿﻿ Các di vật mà liệt sĩ để lại được tìm kiếm, gói lại, sắp xếp cẩn thận.

​

​