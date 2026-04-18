Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu toàn quốc

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, giữ gìn văn hóa các dân tộc không chỉ là bảo tồn di sản, mà còn là giữ gìn nền tảng tinh thần của xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo nên sức mạnh nội sinh cho phát triển đất nước một cách bền vững. Trong nền tảng đó, các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Sáng 18/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu toàn quốc.

Báo cáo tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Lâm Thị Phương Thanh cho biết: Mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, tạo nên sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam. Tính đến hiện tại, cả nước đã phục dựng trên 180 lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch, hình thành gần 200 mô hình bảo tồn, trải nghiệm văn hóa gắn với phát triển du lịch, phục hồi và bảo tồn văn hóa phi vật thể có nguy cơ mai một.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, sự đồng hành của các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong cả nước để giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục được gìn giữ, phát huy và lan tỏa mạnh mẽ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ sự trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp bền bỉ, thầm lặng nhưng hết sức to lớn của các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước - những người đang gìn giữ cái gốc của dân tộc, giữ gìn những giá trị làm nên bản sắc, chiều sâu và sức mạnh bền vững của đất nước Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Giữ gìn văn hóa các dân tộc không chỉ là bảo tồn di sản, mà còn là giữ gìn nền tảng tinh thần của xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo nên sức mạnh nội sinh cho phát triển đất nước một cách bền vững. Trong nền tảng đó, các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng với nỗ lực của các địa phương và đồng bào, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức và đời sống xã hội. Nhiều địa phương đã xuất hiện những mô hình, những cách làm rất thiết thực và giàu ý nghĩa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín sẽ tiếp tục phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của mình, góp phần giữ gìn bản sắc, củng cố khối đại đoàn kết và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ cần thẳng thắn nhìn nhận rằng sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới, có những vấn đề mang tính lâu dài, tác động trực tiếp đến nền tảng phát triển bền vững của đất nước.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, yêu cầu đặt ra là phát triển hài hòa giữa nâng cao đời sống và giữ gìn bản sắc, giữa hội nhập và tự chủ văn hóa, cần đặc biệt coi trọng vai trò chủ thể của cộng đồng - bởi chính người dân là chủ thể gìn giữ, thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa. Chỉ khi văn hóa được nuôi dưỡng từ ý thức tự giác và niềm tự hào của mỗi người, thì mới có thể tồn tại và phát triển một cách bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các nghệ nhân tiếp tục truyền dạy cho lớp trẻ, để tiếng nói, làn điệu dân ca, nghề truyền thống được nối dài trong đời sống hôm nay; cần quan tâm tạo điều kiện để văn hóa được thực hành trong đời sống, có không gian để gìn giữ và lan tỏa, để mỗi người dân, mỗi cộng đồng thực sự trở thành chủ thể của quá trình bảo tồn và phát triển văn hóa.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành và các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa trong giai đoạn mới; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, gắn chặt với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của địa phương, của đất nước.

Chính phủ cần tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách về văn hóa theo hướng đồng bộ, sát thực tiễn; ưu tiên nguồn lực cho văn hóa cơ sở, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; bảo đảm văn hóa thực sự đi vào đời sống, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội.

Bộ VHTTDL cần chủ động tham mưu các giải pháp mang tính chiến lược; đẩy mạnh bảo tồn, phát huy giá trị di sản; quan tâm hơn nữa đến đội ngũ nghệ nhân, người có uy tín; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số để các giá trị văn hóa được lan tỏa mạnh mẽ hơn trong xã hội hiện đại.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy dẫn đầu đoàn đại biểu gồm các già làng, trưởng bản, nghệ nhân các dân tộc Việt Nam tại Lễ báo công dâng Bác sáng 18/4. (Ảnh: Như Ý)

Các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường phối hợp chặt chẽ, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển sinh kế, du lịch cộng đồng; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa. Mỗi địa phương cần nhận thức rõ: giữ được văn hóa là giữ được gốc rễ phát triển, phát triển bền vững phải bắt đầu từ chính cộng đồng dân cư của mình, tiếp thu ý kiến để có những chính sách phù hợp nhằm gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, quan tâm hơn nữa đến các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín - những người tâm huyết với công tác bảo tồn văn hóa của dân tộc.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo công với Bác.

