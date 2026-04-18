Văn hóa

Dòng chữ 'Da Nang Beach' gây tranh cãi

Nguyễn Thành
TPO - Bộ chữ “Da Nang Beach” cách điệu đặt trên bãi biển Đà Nẵng với tông màu cam nổi bật đang thu hút sự chú ý và gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Những ngày gần đây, hình ảnh cụm chữ phục vụ check-in xuất hiện gần khu vực Công viên Biển Đông (phường An Hải) lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Theo ghi nhận, bộ chữ được bố trí trải dài trên nền cát, phía sau là không gian núi biển đặc trưng của thành phố. Toàn bộ cụm chữ sử dụng màu cam rực rỡ, tạo độ tương phản rõ với màu cát và sắc xanh của biển, giúp dễ dàng nhận diện từ xa, đặc biệt vào thời điểm chiều muộn.

Dòng chữ Da Nang Beach cách điệu gây chú ý ở Đà Nẵng.

Thiết kế mang tính tạo hình cao, mỗi ký tự được dựng thành khối riêng biệt, gợi hình ảnh những cánh buồm no gió. Phần đế uốn lượn liên tục, mô phỏng nhịp sóng, tạo cảm giác chuyển động thay vì bảng chữ tĩnh. Tuy nhiên, chính sự cách điệu này khiến một số ký tự bị biến dạng, buộc người xem phải quan sát kỹ hoặc thay đổi góc nhìn để nhận diện đầy đủ nội dung.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến khen ngợi sự sáng tạo, song cũng không ít bình luận cho rằng thiết kế gây khó đọc, thậm chí xuất hiện các liên tưởng dí dỏm.

Đại diện ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết công trình được triển khai nhằm tạo thêm điểm nhấn check-in, góp phần hình thành dấu ấn riêng cho du lịch biển.

Hình ảnh trừu tượng các cánh buồm trên sóng biển dòng chữ Da Nang Beach.

Đơn vị này thừa nhận việc cân bằng giữa yếu tố nghệ thuật và khả năng nhận diện chữ cũng là thách thức, cho biết tiếp thu các góp ý hợp lý để điều chỉnh khi cần thiết.

"Dù còn tranh cãi, thực tế cho thấy bộ chữ đã thu hút đông đảo du khách đến chụp ảnh, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực ngay từ khi xuất hiện", đại diện ban quản lý cho biết.

Ngoài ra, ban quản lý sẽ tiếp tục nghiên cứu những mô hình tương tự nhưng mang tính ngắn hạn, thay đổi theo mùa hoặc sự kiện để làm mới không gian biển. Hướng đi được xác định là ưu tiên trải nghiệm thực chất, chi phí hợp lý, thay vì đầu tư dàn trải cho các hoạt động mang tính trình diễn ngắn hạn.

Nguyễn Thành
