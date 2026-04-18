Cách sống sót trong kỷ nguyên AI

TPO - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn đang trở thành trụ cột, tọa đàm “Kỷ nguyên chip và AI: Sinh viên cần chuẩn bị gì cho tương lai?” mang đến những góc nhìn thẳng thắn về thị trường việc làm, các năng lực cốt lõi và cách sinh viên thích ứng với kỷ nguyên AI.

Trụ cột định hình tương lai

Công nghệ thế giới đang bước vào một giai đoạn tăng tốc hiếm thấy, nơi trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghiệp bán dẫn trở thành hai trụ cột định hình tương lai. Nắm bắt xu hướng này, các đơn vị xuất bản cũng nhanh chóng mang đến những công trình phân tích chuyên sâu nhằm giúp độc giả tiếp cận toàn diện hơn về kỷ nguyên AI và bán dẫn.

Nhã Nam giới thiệu bộ ba cuốn sách gồm Kẻ lạc quan - Sam Altman, OpenAI và cuộc đua kiến tạo tương lai (Keach Hagey), Phong cách NVIDIA (Tae Kim) và Bá chủ AI - Trí tuệ nhân tạo, ChatGPT và cuộc chạy đua thay đổi thế giới (Parmy Olson).

Bộ sách không chỉ cung cấp tri thức mà còn phác họa một bức tranh toàn cảnh về hệ sinh thái công nghệ, từ nền tảng chip bán dẫn đến tầng ứng dụng cao nhất là AI tạo sinh. Thông qua những câu chuyện về các tập đoàn và nhân vật trung tâm của cuộc đua công nghệ, độc giả có thể thấy rõ cách mà công nghệ đang trở thành công cụ cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia và doanh nghiệp.

Bộ ba cuốn sách toàn cảnh về hệ sinh thái công nghệ AI.

Dịp này, tọa đàm Kỷ nguyên chip và AI: Sinh viên cần chuẩn bị gì cho tương lai? được tổ chức nhằm tạo không gian đối thoại cho sinh viên về tri thức học thuật và thực tiễn ngành công nghệ. Tọa đàm có sự tham gia của ông Ngô Thanh Hiền - Giám đốc Công nghệ của IBM Việt Nam và TS. Đoàn Trung Sơn - Giám đốc chương trình đào tạo An ninh mạng, Khoa Hệ thống thông tin, Trường Công nghệ thông tin Phenikaa.

Trả lời những băn khoăn của sinh viên, các chuyên gia đã đưa ra những quan điểm thẳng thắn nhưng cũng đầy thực tế về tương lai nghề nghiệp trong kỷ nguyên AI. Theo ông Ngô Thanh Hiền - Giám đốc Công nghệ IBM Việt Nam, bất kỳ ngành nghề nào có thể lý thuyết hóa, chuẩn hóa đều có nguy cơ bị thay thế bởi AI.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc con người sẽ mất hoàn toàn vai trò. "Những năng lực như tư duy phản biện, khả năng thích nghi và hiểu biết về AI chính là chìa khóa để tồn tại", ông nhấn mạnh.

Tọa đàm Kỷ nguyên chip và AI: Sinh viên cần chuẩn bị gì cho tương lai? được tổ chức nhằm tạo không gian đối thoại cho sinh viên về tri thức học thuật và thực tiễn ngành công nghệ.

Ông Hiền cũng cho rằng AI không thực sự hiểu con người mà chỉ phân tích hành vi và thích nghi dựa trên dữ liệu được cung cấp. "AI là mô hình được huấn luyện nhờ chúng ta nạp dữ liệu vào. Nếu bạn đưa thông tin rác thì sẽ nhận về thông tin rác", ông Ngô Thanh Hiền nhấn mạnh.

'AI không lấy đi công việc của mọi người'

Ở góc nhìn khác, TS. Đoàn Trung Sơn - chuyên gia an ninh mạng - khẳng định vấn đề không nằm ở công nghệ, mà ở cách con người sử dụng công nghệ đó. "Sinh viên cần học tập cách sử dụng AI để hỗ trợ công việc của các bạn sau này. Có những thứ AI làm tốt, có những thứ AI không thể thay thế như tính sáng tạo của con người. AI cũng chỉ là máy móc, không có cảm xúc, không thể thay thế được con người về mặt tình cảm, cảm xúc", TS. Đoàn Trung Sơn đề xuất.

TS. Đoàn Trung Sơn chia sẻ về tương quan giữa AI và tầm quan trọng của việc sử dụng AI.

Thông điệp xuyên suốt tọa đàm được các chuyên gia nhấn mạnh là sinh viên cần học cách sử dụng AI hiệu quả. Bên cạnh kỹ năng làm chủ các công cụ AI, sinh viên cũng cần trang bị, bồi đắp tư duy phản biện, khả năng đặt câu hỏi và kiểm chứng thông tin, tư duy thích nghi, sự sẵn sàng thay đổi trong môi trường làm việc biến động, đặc biệt là kỹ năng mềm.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo về việc lạm dụng AI có thể khiến con người giảm khả năng tư duy độc lập, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình học tập và đưa ra quyết định. Nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân và việc sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng cũng là những thách thức lớn.

Thông điệp cuối cùng được các chuyên gia gửi gắm là trong kỷ nguyên AI, điều quan trọng không phải là né tránh công nghệ, mà là học cách làm chủ nó. AI sẽ là công cụ hỗ trợ mạnh mẽ nếu được sử dụng đúng cách, nhưng cũng có thể trở thành rủi ro nếu bị lạm dụng hoặc sử dụng thiếu hiểu biết.

