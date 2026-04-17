Đề xuất chuyển đổi 'đất vàng' 46 Trần Phú thành Trung tâm nhà hát lớn

Hồ Nam
TPO - Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa vừa có tờ trình đề xuất sử dụng cơ sở số 46 Trần Phú để làm rạp hát và trung tâm biểu diễn nghệ thuật, nhằm cụ thể hóa lộ trình phát triển văn hóa của địa phương.

Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa - cho biết đơn vị vừa có tờ trình gửi Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hoà đề nghị tiếp quản cơ sở 46 Trần Phú, phường Nha Trang để xây dựng rạp hát và các không gian nghệ thuật, nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt thiết chế văn hóa đạt chuẩn tại địa phương.

Theo ông Việt, hiện nay hai trụ sở làm việc tại số 9 Hoàng Hoa Thám và số 5 đường 2/4 đều chưa có rạp hát, thiếu sân chơi cho các câu lạc bộ, đội nhóm và không gian đào tạo nghiệp vụ.

img-4025.jpg
Đề xuất chuyển đổi cơ sở ﻿46 Trần Phú thành Trung tâm nhà hát lớn.

Đối chiếu với Thông tư 11/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện trạng này vẫn chưa đáp ứng được các tiêu chí bắt buộc của một trung tâm văn hóa cấp tỉnh. Để khắc phục tình trạng trên, trung tâm văn hóa tỉnh đã kiến nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương bố trí trụ sở tại Trung tâm Hội nghị và Nhà khách tỉnh (số 46 Trần Phú).

Nội dung đề xuất bao gồm tiếp nhận và quản lý chuyển giao toàn bộ cơ sở 46 Trần Phú cho Trung tâm Văn hóa tỉnh quản lý theo quy định về tài sản công, cải tạo chuyên sâu, cho phép lập đề án, dự án nâng cấp cơ sở vật chất để biến hội trường hội nghị thành rạp hát đạt chuẩn, đa dạng hóa công năng. Nơi đây sẽ không chỉ là trụ sở làm việc mà còn là điểm tổ chức các hội thi, liên hoan nghệ thuật, chiếu phim, triển lãm và cung cấp các dịch vụ vui chơi giải trí cho người dân và du khách.

Từ tháng 3/2024-12/2025, trung tâm hội nghị 46 Trần Phú được trưng dụng làm trụ sở làm việc tạm thời của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa, trong thời gian xây dựng trụ sở chính ở số 1 Trần Phú.

Hồ Nam
