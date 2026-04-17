Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục viên tịch

Gia Linh
TPO - Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam - viên tịch vào rạng sáng 16/4 tại Hưng Yên, đại thọ 100 tuổi.

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam - viên tịch vào lúc 2h30 ngày 16/4 (ngày 29/2 năm Bính Ngọ) tại chùa Đoài Lâm, thôn Ngái Dưa, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên. Trưởng lão hòa thượng trụ thế 100 năm, 70 hạ lạp.

Sinh thời, Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục là Đức Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình (cũ). Ngài từng là Đại biểu Hội đồng Nhân dân, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình (cũ), đồng thời giữ vai trò Viện chủ chùa Thánh Long và trụ trì chùa Đoài Lâm.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thanh Dục - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam - viên tịch vào lúc 2h30 ngày 16/4.

Gắn bó trọn đời với đạo pháp và dân tộc, Trưởng lão hòa thượng được ghi nhận có nhiều đóng góp trong công tác Phật sự, xây dựng và phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại địa phương cũng như ở Trung ương.

Để tưởng niệm công lao và đạo hạnh của Trưởng lão hòa thượng, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh quyết định tổ chức tang lễ theo nghi thức cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Lễ nhập kim quan được tiến hành vào lúc 9h ngày 19/4 (ngày 3/3 năm Bính Ngọ), tại chùa Thánh Long, phường Trần Lâm, tỉnh Hưng Yên. Lễ viếng bắt đầu từ 10h30 ngày 19/4 đến hết ngày 20/4. Lễ truy điệu được thực hiện vào hồi 8h ngày 21/4/2026 (ngày 5/3 năm Bính Ngọ).

Sau lễ truy điệu, kim quan Trưởng lão hòa thượng sẽ được cung thỉnh nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Đoài Lâm, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự các cấp phối hợp tổ chức tang lễ trang nghiêm, trọng thể, thể hiện sự tri ân đối với một bậc cao tăng đã cống hiến trọn đời cho đạo pháp và dân tộc.

Gia Linh
#Trưởng lão hòa thượng #Thích Thanh Dục #Giáo hội Phật giáo Việt Nam #GHPGVN #Phật giáo Việt Nam #Hưng Yên #tang lễ

