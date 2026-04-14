Tận thấy báu vật Vua ban

Trương Định

TPO - Nhơn Châu là làng chài cổ giữa mênh mông biển khơi ở Gia Lai. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với cảnh đẹp hoang sơ, mộc mạc mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của ngư dân miền biển, trong đó có 4 sắc phong vua Bảo Đại.

tp-c_nc0.jpg
Nằm cách phố biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai khoảng 24 km về phía Đông, xã đảo Nhơn Châu﻿ (hay còn gọi Cù Lao Xanh), một làng chài cổ giữa mênh mông biển khơi.
tp-c_img-0702.jpg
Không chỉ nổi tiếng với cảnh đẹp hoang sơ, nơi đây còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc, trong đó có 4 sắc phong vua Bảo Đại﻿. Tại lăng ông Nam Hải﻿, hiện lưu giữ sắc phong Nam Hải Tôn Thần và bà Thủy Long Cung. Còn tại đình làng lưu giữ sắc phong Thành Hoàng và bà Thủy Hà Bá.
tp-c_img-0689.jpg
Ông Nguyễn Văn Hạnh - Vạn trưởng Ban Vạn đầm xã Nhơn Châu (Gia Lai) - cho biết các sắc phong được xem là bảo vật vô giá của làng, được gìn giữ qua nhiều thế hệ. "Những sắc phong ở đây đều nguyên bản, chưa từng qua phục dựng", ông nói.
tp-c_img-0639.jpg
tp-c_img-0646.jpg
tp-c_img-0649.jpg
Ông Hạnh thực hiện đầy đủ các nghi lễ truyền thống để xin phép mở 2 sắc phong đang bảo quản tại lăng ông Nam Hải, đảm bảo đúng nghi thức và thể hiện sự tôn kính đối với các bậc tiền nhân.
tp-c_img-0661.jpg
Sắc phong thần Nam Hải vẫn còn nguyên vẹn gần như tuyệt đối, riêng sắc phong bà Thủy Long Cung từng bị cháy xém do sơ suất của các bậc tiền nhân, song về cơ bản vẫn được bảo tồn khá nguyên trạng.
tp-c_img-0664.jpg
tp-c_img-0673.jpg
tp-c_img-0676.jpg
Sắc phong bà Thủy Long Cung bị cháy xém, song vẫn còn rõ bút tích, dấu ấn của Vua.
tp-c_img-0698.jpg
Bản dịch các sắc phong đang được treo tại lăng ông Nam Hải.
tp-c_img-0692.jpg
tp-c_img-0697.jpg
Tại lăng ông Nam Hải, hiện lưu giữ nhiều bộ hài cốt của cá Ông (cá Voi), loài vật được ngư dân tôn kính như vị thần hộ mệnh giữa biển khơi, gắn liền với tín ngưỡng và đời sống tâm linh của cư dân làng chài.
tp-c_img-0700.jpg
Không chỉ có lăng ông Nam Hải, trên Cù Lao Xanh còn có 5 miếu thờ tương ứng với 5 vị ngũ hành: Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ. Theo Vạn trưởng Ban Vạn đầm xã Nhơn Châu Nguyễn Văn Hạnh, dù không rõ chính xác hình thành từ khi nào nhưng các miếu thờ này đã tồn tại gắn với quá trình khai phá và sinh sống của cư dân nơi đây.
tp-c_img-0678.jpg
Theo ông Hạnh, những sắc phong không chỉ mang giá trị lịch sử mà còn cho thấy đời sống tín ngưỡng đối với các vị thần được người dân thờ phụng.
tp-c_z7724179745517-ff3e378c50ef33a037cfaa3c440bc81d-2892.jpg
Xã đảo Nhơn Châu còn được cho là vùng đất phát tích của người Chăm xưa. Dấu tích còn lại đến nay là những giếng cổ bằng đá ong, hệ thống chùa tại đảo. Hàng năm, tại địa phương cũng diễn ra nhiều lễ hội truyền thống mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian.
tp-c_nc.jpg
Ông Dương Hiệp Hưng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu (Gia Lai) - cho biết đang xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương trên cơ sở phát huy giá trị văn hóa hiện có. Xã cũng phối hợp với Ban Vạn đầm, đình Làng tổ chức trưng bày, tạo điều kiện cho người dân và du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng những sắc phong quý hiếm.
#sắc phong #Vua Bảo Đại #xã đảo Nhơn Châu #văn hóa tín ngưỡng #lưu truyền #Cù Lao Xanh

