Tận thấy báu vật Vua ban

TPO - Nhơn Châu là làng chài cổ giữa mênh mông biển khơi ở Gia Lai. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với cảnh đẹp hoang sơ, mộc mạc mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của ngư dân miền biển, trong đó có 4 sắc phong vua Bảo Đại.
Ông Hạnh thực hiện đầy đủ các nghi lễ truyền thống để xin phép mở 2 sắc phong đang bảo quản tại lăng ông Nam Hải, đảm bảo đúng nghi thức và thể hiện sự tôn kính đối với các bậc tiền nhân.
Sắc phong bà Thủy Long Cung bị cháy xém, song vẫn còn rõ bút tích, dấu ấn của Vua.
Tại lăng ông Nam Hải, hiện lưu giữ nhiều bộ hài cốt của cá Ông (cá Voi), loài vật được ngư dân tôn kính như vị thần hộ mệnh giữa biển khơi, gắn liền với tín ngưỡng và đời sống tâm linh của cư dân làng chài.