Sẽ có bản đồ Việt Nam bằng xôi nặng hơn nửa tấn

TPO - Tại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026, TP. Cần Thơ thực hiện bản đồ Việt Nam bằng xôi dừa nặng hơn nửa tấn, hướng đến xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam.

Sáng 14/4, tại buổi họp báo định kỳ quý 1/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ thông tin về kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 và Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII. Sự kiện thường niên này nhằm tôn vinh truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tri ân công đức các Vua Hùng, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống và quảng bá du lịch địa phương.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 26/4 đến 1/5 (nhằm ngày 10/3 đến 15/3 Âm lịch), tại Đền thờ Vua Hùng TP. Cần Thơ và Quảng trường Bình Thủy.

Ông Lê Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Cần Thơ - thông tin về lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Tại Đền thờ Vua Hùng, sáng 26/4, diễn ra nghi thức thả lá Đại kỳ ngũ sắc, lễ dâng hương, dự kiến có khoảng 500 đại biểu tham dự và được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình thành phố. Bên cạnh đó còn các hoạt động văn hóa, thể thao, trưng bày, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, hội thi gói và nấu bánh tét, bánh chưng...

Ban tổ chức sẽ xác lập kỷ lục Bản đồ Việt Nam làm từ xôi nước cốt dừa lớn nhất Việt Nam với kích thước 2x2,6 m, dày hơn 10 cm, dự kiến sử dụng lượng xôi nặng khoảng 550-600 kg. Tác phẩm do 103 đầu bếp thực hiện, tượng trưng cho 103 xã, phường của TP. Cần Thơ. Cùng hoạt động phục vụ khoảng 2.000 suất cơm chay miễn phí cho người dân và du khách.

TP. Cần Thơ tổ chức Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ XIII, khai mạc tối 26/4, tại Quảng trường Bình Thủy. Sự kiện quy mô khoảng 250 gian hàng bánh trái các loại, quy tụ các nghệ nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trong thời gian lễ hội bánh diễn ra có nhiều hoạt động bên lề như không gian bảo tồn bánh dân gian, trình diễn chế biến, hội thi làm bánh, quảng bá du lịch, kết nối tour tuyến.

Bên cạnh đó là các chương trình nghệ thuật, trình diễn thời trang chủ đề Sông nước Tây Đô, biểu diễn acoustic và nghệ thuật truyền thống, cùng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, trải nghiệm cho du khách. Lễ hội sẽ bế mạc vào tối 1/5.

Đa dạng các loại bánh dân gian Nam Bộ thu hút du khách tại lễ hội ở Cần Thơ.

Ông Lê Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ - cho biết năm 2025 thành phố đón hơn 11,1 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 444.000 lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch khoảng 10.000 tỷ đồng.

Năm 2026, Cần Thơ đặt mục tiêu đón khoảng 12,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế dự kiến đạt 620.000 lượt, tổng thu du lịch ước đạt 11.400 tỷ đồng.

"Để hoàn thành mục tiêu đề ra, thời gian tới thành phố sẽ đẩy mạnh các hoạt động kích cầu du lịch thông qua chuỗi sự kiện, như Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ, Ngày hội vườn trái cây Tân Lộc, Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền, Festival ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II… Các sự kiện dự kiến diễn ra vào dịp lễ lớn trong năm", ông Tuấn thông tin.