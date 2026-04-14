Chấn hưng Phật giáo Nam Kỳ: Từ một phong trào lịch sử đến những gợi mở cho hiện tại

Phong trào chấn hưng Phật giáo Nam Kỳ (1920–1945) là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Công trình nghiên cứu góp phần nhìn lại giai đoạn này và đặt ra nhiều suy ngẫm trong bối cảnh hôm nay.

Lấp khoảng trống trong nghiên cứu về phong trào chấn hưng Phật giáo

Trong những năm gần đây, phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam đầu thế kỷ XX đã thu hút sự quan tâm của nhiều học giả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, phần lớn các công trình nghiên cứu trước đó chủ yếu tập trung vào khu vực Bắc Kỳ và Trung Kỳ, trong khi Nam Kỳ – một trong những địa bàn khởi phát sớm của phong trào – vẫn chưa được khảo cứu tương xứng.

Từ thực tế này, Đại đức Thích Minh Nghĩa (TS. Trương Thanh Hải) đã dành thời gian tìm hiểu và nghiên cứu phong trào chấn hưng Phật giáo ở Nam Kỳ giai đoạn 1920–1945, qua đó bổ sung thêm tư liệu và làm rõ hơn diện mạo của giai đoạn này.

Công trình được triển khai theo tiến trình lịch sử, từ bối cảnh hình thành, diễn biến hoạt động đến những kết quả đạt được. Các nguồn tư liệu như báo chí đương thời, thư tịch và ghi chép liên quan đến hoạt động Phật giáo được sử dụng nhằm tái hiện tương đối rõ nét quá trình vận động của phong trào.

Từ cơ duyên học thuật đến lựa chọn nghiên cứu một giai đoạn nền tảng

Chia sẻ về hành trình thực hiện công trình, Thầy cho biết đề tài được hình thành từ quá trình học tập, nghiên cứu và những gợi mở học thuật từ các giảng viên, học giả đi trước.

Phong trào chấn hưng Phật giáo là một giai đoạn mang tính bước ngoặt, có ý nghĩa nền tảng đối với sự phát triển của Phật giáo Việt Nam hiện đại.

“Đây là thời điểm đặt nền móng vững chắc cho sự hình thành và phát triển của Phật giáo Việt Nam hiện đại,” Thầy cho biết.

Không chỉ xuất phát từ yêu cầu học thuật, việc lựa chọn nghiên cứu Nam Kỳ còn gắn liền với sự quan tâm của Thầy đối với vùng đất này – nơi có nhiều đóng góp trong tiến trình chấn hưng Phật giáo nhưng chưa được khảo cứu đầy đủ trong các công trình trước đó.

Từ “ẩn dật” đến “nhập thế”: Bước chuyển mình của Phật giáo Nam Kỳ

Một trong những điểm nhấn quan trọng của tác phẩm là làm rõ giá trị cốt lõi của phong trào chấn hưng Phật giáo ở Nam Kỳ: sự chuyển đổi từ mô hình tôn giáo mang tính “ẩn dật, cầu an” sang hướng “nhập thế, khoa học và hiện đại”.

Trước phong trào, Phật giáo chủ yếu tồn tại dưới dạng sơn môn riêng lẻ, thiếu sự liên kết và tổ chức thống nhất. Tuy nhiên, từ thập niên 1920, các nhà chấn hưng đã nỗ lực xây dựng tổ chức, thành lập các hội Phật học, đổi mới giáo dục và phát triển báo chí Phật giáo.

“Một trong những giá trị quan trọng nhất là sự chuyển mình từ một tôn giáo ‘ẩn dật’ sang một tôn giáo ‘nhập thế, khoa học và hiện đại’, Thầy nhận định

Việc chuyển từ chữ Hán sang chữ Quốc ngữ trong giảng dạy, chú trọng đào tạo tăng tài và mở rộng hoạt động hoằng pháp đã giúp Phật giáo bắt nhịp với đời sống xã hội, từng bước khẳng định vai trò trong cộng đồng.

Chấn hưng Phật giáo – một phần của hành trình giữ gìn bản sắc dân tộc

Đặt trong bối cảnh lịch sử đầu thế kỷ XX, phong trào chấn hưng Phật giáo không chỉ là một cuộc cải cách tôn giáo, mà còn gắn liền với vận mệnh dân tộc.

Trong thời kỳ thực dân Pháp đẩy mạnh chính sách đồng hóa, Phật giáo trở thành một trong những “thành trì” quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam. Việc phổ biến chữ Quốc ngữ, phát triển báo chí Phật giáo không chỉ giúp truyền bá giáo lý mà còn góp phần nâng cao dân trí, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường.

“Chấn hưng Phật giáo không chỉ là tu chỉnh nội bộ, mà còn là một hình thức bảo tồn bản sắc văn hóa Việt,” Thầy cho biết.

Nhiều tự viện ở Nam Kỳ thời kỳ này cũng trở thành nơi quy tụ trí thức, nhân sĩ yêu nước, góp phần nuôi dưỡng các tư tưởng tiến bộ và lan tỏa tinh thần dân tộc trong xã hội.

Tinh thần chấn hưng trong thời đại mới: Làm mới để thích ứng

Không chỉ dừng lại ở việc tái hiện lịch sử, công trình còn gợi mở những suy ngẫm về vai trò của Phật giáo trong bối cảnh hiện đại.

Theo Thầy, tinh thần “chấn hưng” không nên được hiểu là một sự kiện đã khép lại, mà cần được tiếp nối như một quá trình tự làm mới liên tục của mỗi cá nhân và tổ chức Phật giáo.

“Ngày nay, chấn hưng là chống lại sự mê tín và những hiểu lầm về đạo Phật, đặc biệt trên không gian mạng,” Thầy chia sẻ.

Bên cạnh đó, Phật giáo cần tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực như giáo dục, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe tinh thần, trở thành điểm tựa cho con người đặc biệt là giới trẻ trong một xã hội nhiều biến động.

Hiểu để tiếp nối, sống để phụng sự

Thông qua công trình, Thầy bày tỏ mong muốn độc giả, đặc biệt là người trẻ, có thể nhìn nhận Phật giáo không chỉ như một tín ngưỡng, mà còn là một hệ thống trí tuệ và đạo đức sâu sắc cần được học hỏi và thực hành.

Việc hiểu rõ những nỗ lực chấn hưng của các bậc tiền nhân sẽ giúp người trẻ thêm trân trọng truyền thống, sống có trách nhiệm và ý thức rõ vai trò của mình trong việc tiếp nối các giá trị văn hóa dân tộc.

“Mỗi người cần nhận thức rằng mình đang tiếp nối lịch sử, từ đó định hướng cho bản thân và đóng góp tích cực cho xã hội,” Thầy nhấn mạnh.

Có thể thấy, “Phong trào chấn hưng Phật giáo ở Nam Kỳ Việt Nam (1920–1945)” không chỉ là một công trình nghiên cứu lịch sử, mà còn là một tài liệu có giá trị văn hóa và tư tưởng sâu sắc.

Bằng việc tái hiện một giai đoạn quan trọng của Phật giáo Việt Nam, đồng thời kết nối với những vấn đề của hiện tại, tác phẩm góp phần khẳng định vai trò của Phật giáo trong đời sống tinh thần dân tộc như một nguồn lực bền vững cho sự phát triển và thức tỉnh của xã hội hôm nay.