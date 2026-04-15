Chấn chỉnh hát nhép trên toàn quốc

TPO - Tại họp báo thường kỳ ngày 15/4, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết đã ban hành công văn chấn chỉnh tình trạng hát nhép, biểu diễn không trung thực. Công văn này được gửi tới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và yêu cầu các lãnh đạo các tỉnh, thành phố chủ động trao đổi, triển khai thực hiện đồng bộ.

Thực hiện quy định siết hát nhép trên toàn quốc?

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) được tổ chức ngày 15/4, ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - đã có những chia sẻ thẳng thắn về những vấn đề xoay quanh quy định siết hát nhép và việc xử phạt những nghệ sĩ có MV không phù hợp.



Liên quan đến lệnh cấm hát nhép, ông Trần Hướng Dương cho biết cơ quan quản lý đã ban hành công văn gửi tới các địa phương, yêu cầu tăng cường phối hợp thông tin và xử lý nghiêm các vi phạm nhằm nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật. Nội dung về quy định này cũng được đưa ra tại Hội nghị giao ban công tác văn hóa, văn nghệ quý I năm 2026 được tổ chức vào ngày 2/4 tại Hà Nội.

Họp báo thường kỳ quý I của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) được tổ chức ngày 15/4.

Đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn nhấn mạnh Công văn 745/BVHTTDL-NTBD về việc chấn chỉnh tình trạng biểu diễn, tổ chức biểu diễn không trung thực đã được gửi tới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và yêu cầu các lãnh đạo các tỉnh, thành phố chủ động trao đổi, triển khai thực hiện đồng bộ.

Ông cũng cho biết thêm Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề liên quan đến việc quản lý các nghệ sĩ biểu diễn, trong đó nhấn mạnh về các nghệ sĩ, người biểu diễn ngoài công lập.

Ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - có những chia sẻ thẳng thắn về những vấn đề xoay quanh quy định siết hát nhép.

Ngoài ra, trong quý I/2026, MV Truth or dare của ca sĩ Jun Phạm tạo ra làn sóng tranh luận gay gắt vì chứa nhiều hình ảnh được cho là gợi dục, phản cảm. Trả lời về vấn đề này, ông Trần Hướng Dương cho biết việc xử lý MV của Jun Phạm được thực hiện theo quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP và do cơ quan quản lý văn hóa tại địa phương chịu trách nhiệm. Ông cũng nói thêm rằng không nắm rõ về cá nhân Jun Phạm.

Trước đó, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội vào chiều 9/4, Sở VHTT TPHCM cho biết đang trong quá trình thẩm định MV Truth or dare, đồng thời lấy ý kiến hội đồng nghệ thuật, cơ quan chức năng và các chuyên gia. Kết luận chính thức sẽ được công bố trong thời gian tới. Phía nam ca sĩ cũng đã chủ động ngừng phát hành, gỡ MV khỏi các nền tảng.

Nóng tình trạng mạo danh người nổi tiếng bằng AI



Trước tình trạng mạo danh người nổi tiếng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để quảng cáo sản phẩm, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - cho biết pháp luật hiện hành đã có quy định cụ thể nhằm xử lý hành vi cung cấp thông tin sai sự thật và sử dụng công nghệ gây nhầm lẫn cho người dùng.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Cục trưởng Thanh Huyền khẳng định hệ thống pháp luật đã có đầy đủ quy định để điều chỉnh các hành vi này. Theo quy định của Luật Trí tuệ nhân tạo năm 2025, các nội dung được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng AI bắt buộc phải được dán nhãn để đảm bảo tính minh bạch.

Bên cạnh đó, Luật Quảng cáo cũng quy định rõ việc xử lý các hành vi sử dụng hình ảnh, video để quảng cáo sai sự thật. "Theo Nghị định 38 về xử phạt trong lĩnh vực quảng cáo, các hành vi vi phạm có thể bị xử phạt từ 60 đến 80 triệu đồng. Ngoài ra, còn có các điều trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nghị định 55 hay Nghị định 98 cũng quy định mức xử phạt cụ thể đối với các hành vi vi phạm", Phó Cục trưởng Thanh Huyền thông tin.

Đại diện các Cục, Vụ trực thuộc Bộ VHTTDL giải đáp thắc mắc của báo chí.

Cùng với đó, việc triển khai Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số đã bước đầu nhận được sự đồng thuận của xã hội, với nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nền tảng và người nổi tiếng chủ động điều chỉnh hành vi trên không gian mạng.

Theo Phó Cục trưởng Thanh Huyền, trong thời gian tới Cục sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức và xây dựng môi trường số lành mạnh, văn minh. Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử khuyến nghị các doanh nghiệp, nhãn hàng cần thận trọng khi hợp tác với nghệ sĩ, đặc biệt là những trường hợp từng vi phạm quy định.

"Dù pháp luật không phải lúc nào cũng quy định cấm biểu diễn, nhưng Bộ quy tắc đóng vai trò định hướng hành vi cho các tổ chức, cá nhân liên quan, góp phần tạo sự thay đổi theo lộ trình, thông qua những trường hợp xử lý mang tính răn đe", Phó Cục trưởng Thanh Huyền nêu.

Theo đó, các động thái chuẩn bị đã được Cục triển khai từ trước, không phải đợi đến khi Bộ quy tắc ra đời. Hiện nay, chưa có danh sách cụ thể các nghệ sĩ bị khuyến nghị hạn chế hợp tác, do việc này phải căn cứ vào từng vụ việc phát sinh. Khi có vi phạm, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử sẽ công bố thông tin và căn cứ xử lý theo quy định để các bên liên quan tham khảo, cân nhắc.

Đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết thêm về phía doanh nghiệp, đặc biệt là nhãn hàng và đơn vị quảng cáo, việc hợp tác với cá nhân vi phạm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh và uy tín thương hiệu. Vì vậy, các tổ chức được cho là sẽ chủ động điều chỉnh và thận trọng hơn trong việc lựa chọn đối tác.

Tại họp báo ngày 15/4, nhiều vấn đề liên quan đến chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, việc triển khai Quỹ xúc tiến du lịch... cũng được các đại diện cơ quan chuyên môn thuộc Bộ VHTTDL thẳng thắn trả lời.