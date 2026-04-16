Giới trẻ Hà Nội 'vây kín' Isaac, check-in tọa độ hot của gian hàng Đài Loan (Trung Quốc) tại VITM Hà Nội 2026

Ngày 11/4, không khí tại Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội 2026 gần như "bùng nổ" với sự xuất hiện của nam ca sĩ Isaac. Trong vai trò Đại sứ du lịch Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam, anh đã có một buổi giao lưu đầy cảm xúc và "mãn nhãn" với hàng nghìn người hâm mộ.

Sức nóng từ "cơn bão" mang tên Isaac

Ngay từ khi chưa chính thức xuất hiện tại gian hàng Đài Loan (Trung Quốc), hàng nghìn người hâm mộ đã xếp hàng dài, vây kín không gian trưng bày mang chủ đề "Taiwan - Waves of Wonder". Khi Isaac xuất hiện với vẻ ngoài năng động và nụ cười rạng rỡ, bầu không khí đã thực sự "bùng nổ". Sự chuyên nghiệp và sức hút của nam ca sĩ lập tức biến gian hàng trở thành tâm điểm của toàn hội chợ.

Isaac bùng nổ cùng vũ đoàn trên sân khấu khiến nhiều khán giả trẻ thích thú.

Không làm khán giả thất vọng, Isaac đã mang đến những màn vũ đạo điêu luyện cùng giọng hát đầy nội lực qua các bản hit quen thuộc. Đặc biệt, trong phần giao lưu, nam ca sĩ đã xúc động chia sẻ về "mối nhân duyên" với hòn đảo xinh đẹp này.

Anh tiết lộ chính vẻ đẹp đa sắc màu và sự hiếu khách của Đài Loan (Trung Quốc) là nguồn cảm hứng giúp anh thực hiện thành công những MV triệu view trong sự nghiệp. Đây cũng chính là lý do khiến anh luôn dành một tình cảm đặc biệt khi đảm nhận vai trò Đại sứ du lịch.

Khoảnh khắc Isaac ký tặng và chụp ảnh selfie cùng các fan may mắn

"Taiwan - Waves of Wonder" - Khi du lịch không chỉ là những chuyến đi

Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội 2026 mở ra một hành trình khám phá đầy cảm hứng, nơi thông điệp về một "Đài Loan không ngủ" hiện lên đầy sống động. Qua những câu chuyện trải nghiệm, nhịp sống hiện đại, an toàn cùng nét văn hóa chợ đêm náo nhiệt của xứ Đài được tái hiện rõ nét, lôi cuốn đông đảo các bạn trẻ Gen Z.

Tại đây, chiến dịch "Taiwan - Waves of Wonder" cũng chính thức được lan tỏa mạnh mẽ. Thông qua những trải nghiệm "Taiwan Ways" độc đáo mà Isaac đã trực tiếp tận hưởng, ban tổ chức mong muốn mời gọi du khách Việt cùng dấn thân để khám phá những góc nhìn mới mẻ và đầy chất thơ của du lịch Đài Loan (Trung Quốc).

Toàn cảnh gian hàng Đài Loan sặc sỡ màu sắc cùng đa dạng hoạt động trải nghiệm.

Tín hiệu lạc quan từ sự kết nối văn hóa

Không chỉ dừng lại ở một buổi giao lưu giải trí, sự hưởng ứng nồng nhiệt của công chúng tại VITM Hà Nội 2026 khẳng định sức hút mãnh liệt của du lịch Đài Loan (Trung Quốc) tại thị trường Việt Nam. Đây là tín hiệu đầy khả quan cho mục tiêu tăng trưởng bền vững của ngành du lịch hai bên.

Với con số ấn tượng - tăng trưởng 15% lượng khách Việt đến Đài Loan (Trung Quốc) trong năm 2025, việc kết hợp cùng những ngôi sao hàng đầu như Isaac được xem là chiến lược trọng tâm của Cục Du lịch Đài Loan (Trung Quốc). Không dừng lại ở những chuyến tham quan thuần túy, du lịch Đài Loan đang từng bước chạm tới trái tim du khách thông qua những kết nối cảm xúc và văn hóa gần gũi nhất.