Làng chài "tuyệt đối điện ảnh" hút triệu view ở Quy Nhơn, đi mùa nào đẹp nhất?

HHTO - Nằm nép mình trên bán đảo Phương Mai, làng chài Nhơn Hải là một trong những làng chài nổi tiếng ở tỉnh Bình Định cũ, nay thuộc phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Đây là một trong những địa điểm du lịch biển còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, bình yên. Cùng với đó, làng chài Nhơn Lý cũng là một địa điểm được nhiều bạn trẻ thích mê, viral trên mạng xã hội với khung cảnh nên thơ.

Nhơn Hải - check-in "bức tường thành cổ Champa"

Vào mỗi độ Hè về, từ tháng Ba trở đi, Nhơn Hải lại phủ sóng mạng xã hội TikTok, trở thành địa điểm dừng chân của nhiều người yêu thích biển, thích gam màu "chill chill". Từ trung tâm phường Quy Nhơn, bạn có thể "đưa nhau đi trốn" về với một làng chài nằm uốn cong theo đường bờ biển có nhịp sống bình yên.

Nhơn Hải bình yên, bao phủ bởi sắc xanh.

Nhơn Hải được biết đến với những đoạn clip triệu lượt xem. Từ con dốc cao, thoáng đãng kéo dài dẫn ra giáp bờ kè bờ biển, nhiều "trai xinh - gái đẹp" mê tít chiếc phông nền bao phủ bởi màu nước biển xanh biếc, một ngọn núi nhấp nhô giữa biển và khoảng trời trong xanh, mây trắng xóa.

Nhơn Hải "hút hồn" du khách nhờ sự kết hợp hài hòa giữa núi non hùng vĩ và đại dương bạt ngàn. Biển ở Nhơn Hải sóng nhẹ dập dìu, khung cảnh nên thơ hơn khi điểm tô bằng những chiếc thuyền thúng, thuyền gỗ neo đậu dọc theo bờ.

Đặc biệt, nhiều bạn trẻ chọn thời điểm từ tháng 2 đến tháng 5 để đến đây, cùng "săn" bộ ảnh đẹp bên cạnh bãi đá "dát xanh" bởi những đám rêu mơn mởn - món quà do thiên nhiên ban tặng - đang đưa đẩy cùng những gợn sóng nhỏ lăn tăn.

Nhơn Hải đang vào mùa rêu xanh, thời tiết nắng đẹp.

Lên ca nô rời xa bờ, Hòn Khô được du khách đánh giá 5 sao cho trải nghiệm tắm biển. Ngoài ra, nhiều bạn trẻ còn đặt lịch đến Hòn Khô vào những buổi chiều ngày Rằm hay mùng Một âm lịch - khi thủy triều rút - để bắt trọn khoảnh khắc con đường xuyên biển - "bức tường thành cổ Champa" dài gần 500m dần hiện ra giữa biển. Dân "thổ địa" mách rằng, "thời điểm vàng" để nhìn thấy "biển tách đôi" là từ tháng 3 đến tháng 9.

Rì-viu tất tần về "bức tường thành cổ Champa".

Nhơn Lý - "đi một được hai"

Cùng thuộc phường Quy Nhơn Đông, Nhơn Lý mang nét đẹp hiền hòa khi đứng trước đại dương. Bản đồ tham quan Nhơn Lý phong phú, nằm cạnh nhiều địa điểm "10 điểm không nhưng" như Eo Gió, Kỳ Co, Hòn Sụn, đồi cát Phương Mai.

Cụm (Eo gió, Bãi Bấc, làng chài Nhơn Lý, Kỳ Co) có vị trí địa lý gần nhau.

Những cung đường quanh làng khiến du khách thốt lên: "Cảnh này giống bên Nhật quá, cảnh trong anime Ghibli" hay "Đẹp như khung cảnh trong bộ phim Hometown Cha Cha Cha luôn nè".

Làng chài Nhơn Lý không chỉ mang nét đẹp tự nhiên từ biển - núi mà còn hút mắt nhờ sự sáng tạo, chăm chút của người dân.

Điểm nổi bật trong chuyến hành trình đến Nhơn Lý phải kể đến sự tiện lợi "đi một được hai": Vừa "săn bình minh", vừa "săn hoàng hôn" trên ngọn núi bãi Bấc.

Đến Nhơn Lý, lang thang theo những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, bạn sẽ bắt gặp những ngôi nhà xây cũ kiểu vintage, mỗi góc tường đầy sắc màu, chỉ cần "bấm máy" là có ngay ảnh xinh. Bạn cũng sẽ không thể bỏ qua những con đường đá xanh - góc "sống ảo" mang vẻ hoài cổ, nhẹ nhàng.

Tuy vậy, dân địa phương cũng lưu ý: "Đặc trưng ở những con hẻm ở đây sẽ dẫn ra những con đường khác nhau. Nếu bạn muốn đi dạo xung quanh đây thì nhớ để ý đường sá kẻo lạc nha!".