Dụ cô gái trẻ đến nhà 'nhờ việc' rồi hiếp dâm và chiếm đoạt iPhone 17 Pro max

TPO - Giả vờ nhờ giúp việc cá nhân, đối tượng Lê Đức Anh dụ nạn nhân đến nhà, sau đó khống chế rồi hiếp dâm và chiếm đoạt điện thoại. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn nhưng không thoát khỏi sự truy vết của công an TP. Đà Nẵng.

Ngày 18/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Lê Đức Anh (26 tuổi, trú phường Thanh Khê) để điều tra về các hành vi “Hiếp dâm” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Công an thực hiện lệnh tạm giữ đối với Lê Đức Anh.

Vụ việc bắt đầu từ đơn tố cáo của chị Đ.N.T (22 tuổi, cùng trú tại Thanh Khê) vào ngày 8/4.

Theo trình báo, chị T. bị Đức Anh lừa đến nhà riêng tại phường An Khê với lý do nhờ giúp việc cá nhân. Tuy nhiên, ngay khi nạn nhân bước vào phòng ngủ tầng 2, đối tượng đã đóng cửa, khống chế và thực hiện hành vi trái ý muốn.

Không dừng lại ở đó, sau khi gây án, đối tượng còn ép buộc nạn nhân phải để lại điện thoại iPhone 17 Pro max mới được rời khỏi nhà. Chiếc điện thoại sau đó được Đức Anh đem bán lấy 26 triệu đồng để tiêu xài.

Đáng chú ý, nhằm che giấu hành vi, đối tượng sau đó mua một điện thoại khác tương tự để trả lại cho bị hại.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng trinh sát nhanh chóng vào cuộc, lần theo dấu vết và phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực phường Liên Chiểu. Đối tượng Lê Đức Anh bị triệu tập và đã khai nhận toàn bộ hành vi.

Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật quan trọng, trong đó có 2 điện thoại iPhone 17 Promax 256GB cùng các vật chứng liên quan.

Hiện vụ án đang được Phòng CSHS tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

#hiếp dâm #Đà Nẵng #Lê Đức Anh #bắt giữ #tội phạm #chiếm đoạt #iPhone

