Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt 2 đối tượng gây ô nhiễm môi trường ở Đồng Nai

Văn Quân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 18/4, Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Lợi và Phạm Trọng Nghĩa (đều sinh năm 1986, ngụ tại TPHCM) để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”, xảy ra tại xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai.

anh-man-hinh-2026-04-18-luc-111115.png
Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can Phan Văn Lợi để tạm giam

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trước đó vào khoảng tháng 10/2024, Phan Văn Lợi mua da bò vụn phế thải về bán lại cho các nhà máy để kiếm lời. Từ tháng 10 - 11/2024, Lợi khai nhận đã mua hơn 1.000 tấn da bò vụn phế thải nhưng không tìm được nơi tiêu thụ. Để lâu tốn tiền thuê kho bãi, Lợi đã gọi Phạm Trọng Nghĩa nhờ tìm bãi đất trống thuê để tập kết chất thải da bò và tìm người mua. Việc vận chuyển chất thải da bò đến bãi tập kết mới, Lợi trả cho Nghĩa số tiền 450 ngàn đồng/tấn.

Nghĩa đồng ý và thông qua người quen thuê bãi đất trống khoảng 4.000m2 của ông T.N.D. (sinh năm 1982, ngụ ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai) với giá thuê là 15 triệu đồng/tháng để vận chuyển da bò phế thải về tập kết.

Công an xác định dù bản thân là người có năng lực và tư cách pháp nhân liên quan đến thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định nhưng khi không tiêu thụ được da bò, Lợi không đưa vào nhà máy tiến hành tiêu hủy theo quy định mà thuê Nghĩa thu gom, vận chuyển chất thải từ tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) đến đổ ra bãi đất trống thuộc ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh trái quy định của pháp luật. Khối lượng chất thải các đối tượng đổ trái phép ra môi trường lên tới hơn 567 tấn.

Đáng nói, sau khi đổ số chất thải trên ra môi trường, đến nay Lợi cùng đồng phạm để đống chất thải tiếp xúc trực tiếp nền đất, không có mái che và để chất thải phân hủy tự nhiên, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường xung quanh.

Hành vi của Phan Văn Lợi và Phạm Trọng Nghĩa đủ cấu thành tội "Gây ô nhiễm môi trường".
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đến các cá nhân đã được các bị can Phan Văn Lợi, Phạm Trọng Nghĩa thuê vận chuyển số chất thải trên biết và nhanh chóng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để làm việc theo quy định.

#ô nhiễm môi trường #Đồng Nai #khởi tố #chất thải #da bò #xã Lộc Thạnh #pháp luật

