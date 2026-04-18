Bắt 2 đối tượng gây ô nhiễm môi trường ở Đồng Nai

TPO - Ngày 18/4, Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Lợi và Phạm Trọng Nghĩa (đều sinh năm 1986, ngụ tại TPHCM) để điều tra về tội “Gây ô nhiễm môi trường”, xảy ra tại xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can Phan Văn Lợi để tạm giam

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trước đó vào khoảng tháng 10/2024, Phan Văn Lợi mua da bò vụn phế thải về bán lại cho các nhà máy để kiếm lời. Từ tháng 10 - 11/2024, Lợi khai nhận đã mua hơn 1.000 tấn da bò vụn phế thải nhưng không tìm được nơi tiêu thụ. Để lâu tốn tiền thuê kho bãi, Lợi đã gọi Phạm Trọng Nghĩa nhờ tìm bãi đất trống thuê để tập kết chất thải da bò và tìm người mua. Việc vận chuyển chất thải da bò đến bãi tập kết mới, Lợi trả cho Nghĩa số tiền 450 ngàn đồng/tấn.

Nghĩa đồng ý và thông qua người quen thuê bãi đất trống khoảng 4.000m2 của ông T.N.D. (sinh năm 1982, ngụ ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai) với giá thuê là 15 triệu đồng/tháng để vận chuyển da bò phế thải về tập kết.

Công an xác định dù bản thân là người có năng lực và tư cách pháp nhân liên quan đến thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo quy định nhưng khi không tiêu thụ được da bò, Lợi không đưa vào nhà máy tiến hành tiêu hủy theo quy định mà thuê Nghĩa thu gom, vận chuyển chất thải từ tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) đến đổ ra bãi đất trống thuộc ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh trái quy định của pháp luật. Khối lượng chất thải các đối tượng đổ trái phép ra môi trường lên tới hơn 567 tấn.

Đáng nói, sau khi đổ số chất thải trên ra môi trường, đến nay Lợi cùng đồng phạm để đống chất thải tiếp xúc trực tiếp nền đất, không có mái che và để chất thải phân hủy tự nhiên, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường xung quanh.

Hành vi của Phan Văn Lợi và Phạm Trọng Nghĩa đủ cấu thành tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đến các cá nhân đã được các bị can Phan Văn Lợi, Phạm Trọng Nghĩa thuê vận chuyển số chất thải trên biết và nhanh chóng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để làm việc theo quy định.