Cựu cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình bị bắt vì lừa 'chạy việc'

Viết Hà
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Phúc (SN 1981), nguyên cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình (cũ) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Phúc.

Ngày 18/4, Công an xã Lương Sơn thông tin, đơn vị đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Phúc (trú tại tổ 2, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, nguyên cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình cũ) theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2024, thông qua mối quan hệ quen biết, Phúc tiếp cận bà L.T.T (SN 1989, trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội). Đối tượng tự giới thiệu có quan hệ với nhiều cán bộ, lãnh đạo và có khả năng xin việc trong lĩnh vực ngân hàng.

Tin tưởng, bà T. đã đưa tiền cho Phúc để “lo xin việc”. Tuy nhiên, sau thời gian dài không có kết quả, nạn nhân phát hiện bị lừa.

Sau khi nhận tiền, Phúc thường xuyên di chuyển qua nhiều địa phương nhằm lẩn trốn, gây khó khăn cho công tác truy tìm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định hành tung và tiến hành bắt giữ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 1/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Phúc về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

#lừa đảo chạy việc #bắt giữ #chạy việc #tội phạm #khởi tố #bắt giam

